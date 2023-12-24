Як приготувати 3 найкращі канапки з червоною рибою до новорічного столу
Як зробити бутерброди з червоною рибою
Канапки з червоною рибою – це смачна та корисна закуска, яка стане окрасою будь-якого святкового столу. Їх можна приготувати як теплими, так і холодними.
Гарні бутерброди здатні стати справжньою окрасою вашого святкового стола. Рецептами новорічних канапок поділились на сайті vkusnoo.com.
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Канапе з червоною рибою і бринзою
Інгредієнти:
- багет
- 300 г малосольної червоної риби
- 250 г бринзи
- 1 великий томат або 2 невеликих
- невеликий огірок
- маслини
Приготування:
- Наріжте багет. За бажанням підсушіть шматочки в тостері.
- Томати наріжте кружальцями, бринзу і рибу - пластинами.
- Зберіть канапе в наступному порядку: хліб, томат, бринза, риба.
- Перед тим як нанизувати канапе, проштрикніть шпажкою одну маслину і гарно складену пластинку огірка.
Гарячі бутерброди з червоною рибою
Інгредієнти:
- 5 маленьких пшеничних або житніх булочок
- 250 г риби
- 150 г твердого сиру
- майонез
Приготування:
- Зваріть рибу, опустивши її в киплячу воду. Час варіння становить близько 8 хвилин.
- Булочки розріжте на дві частини та змастіть їх майонезом.
- Натріть сир на великій або дрібній тертці, як більше подобається.
- На булочку викладіть готову рибу, розламану на шматочки, і посипте її натертим сиром.
- Поставте канапки в духовку до того моменту, поки не почне запікатися сирна шапка.
Бутерброди з рибою та авокадо
Інгредієнти:
- багет
- 200 г червоної риби
- авокадо
- листовий салат
- 1 столова ложка соку лимона
- зелень для подачі
- оливки або маслини
Приготування:
- Розріжте багет на шматочки. За бажанням підсушіть у тостері.
- Приготуйте пасту з очищеного авокадо: розімніть його за допомогою виделки або дрібно наріжте. Додайте ложку соку лимона та посоліть.
- Рибу наріжте пластинами.
- Хліб змастіть пастою авокадо, покладіть салатний лист і шматочок риби.
- За допомогою шпажки прикрасьте канапе оливкою або маслиною, а також зеленню.
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