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Як приготувати 3 найкращі канапки з червоною рибою до новорічного столу

Ігор Романько

Як зробити бутерброди з червоною рибою

Канапки з червоною рибою – це смачна та корисна закуска, яка стане окрасою будь-якого святкового столу. Їх можна приготувати як теплими, так і холодними.

Гарні бутерброди здатні стати справжньою окрасою вашого святкового стола. Рецептами новорічних канапок поділились на сайті vkusnoo.com.

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Канапе з червоною рибою і бринзою

Інгредієнти:

  • багет
  • 300 г малосольної червоної риби
  • 250 г бринзи
  • 1 великий томат або 2 невеликих
  • невеликий огірок
  • маслини

Приготування:

  1. Наріжте багет. За бажанням підсушіть шматочки в тостері.
  2. Томати наріжте кружальцями, бринзу і рибу - пластинами.
  3. Зберіть канапе в наступному порядку: хліб, томат, бринза, риба.
  4. Перед тим як нанизувати канапе, проштрикніть шпажкою одну маслину і гарно складену пластинку огірка.

Гарячі бутерброди з червоною рибою

Інгредієнти:

  • 5 маленьких пшеничних або житніх булочок
  • 250 г риби
  • 150 г твердого сиру
  • майонез

Приготування:

  1. Зваріть рибу, опустивши її в киплячу воду. Час варіння становить близько 8 хвилин.
  2. Булочки розріжте на дві частини та змастіть їх майонезом.
  3. Натріть сир на великій або дрібній тертці, як більше подобається.
  4. На булочку викладіть готову рибу, розламану на шматочки, і посипте її натертим сиром.
  5. Поставте канапки в духовку до того моменту, поки не почне запікатися сирна шапка.

Бутерброди з рибою та авокадо

Інгредієнти:

  • багет
  • 200 г червоної риби
  • авокадо
  • листовий салат
  • 1 столова ложка соку лимона
  • зелень для подачі
  • оливки або маслини

Приготування:

  1. Розріжте багет на шматочки. За бажанням підсушіть у тостері.
  2. Приготуйте пасту з очищеного авокадо: розімніть його за допомогою виделки або дрібно наріжте. Додайте ложку соку лимона та посоліть.
  3. Рибу наріжте пластинами.
  4. Хліб змастіть пастою авокадо, покладіть салатний лист і шматочок риби.
  5. За допомогою шпажки прикрасьте канапе оливкою або маслиною, а також зеленню.

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