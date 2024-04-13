Як правильно смажити тріску, щоб залишалась соковитою: кулінарні секрети
Як правильно смажити тріску, щоб вона була соковитою
Мріяли про неймовірно соковиту та ароматну тріску? Не витрачайте час на складні страви! Всього 20 хвилин – і на вашому столі красуватиметься риба, яка здивує вас своїм смаком.
Цей рецепт від "Meat & Veggies" – саме те, що вам потрібно. Не забудьте про свіжу зелень та овочі – вони доповнять вашу страву та зроблять її ще більш апетитною.
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Що вам знадобиться:
- 450 г філе тріски;
- Сіль та перець - за смаком;
- 2 ст. л. олії;
- 3 зубчики часнику;
- Гілочка чебрецю;
- 2 ст. л. лимонного соку;
- 1 ст. л. олії.
Секрет успіху:
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Приготування:
- Обсушіть філе тріски паперовими рушниками, натріть сіллю та перцем з обох боків.
- Розігрійте олію на сковороді на середньому вогні.
- Викладіть рибу та обсмажте 5 хвилин з одного боку.
- Переверніть тріску, додайте вершкове масло на сковороду.
- Подрібніть часник і обсмажте його разом з рибою та гілочкою чебрецю.
- Зменшіть вогонь і готуйте ще 2-3 хвилини, періодично поливаючи тріску маслом зі сковороди.
- Зніміть рибу з вогню, полийте лимонним соком і подавайте до столу.
Смачного!
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