Як правильно заварювати чай з липи, щоб максимально зберіг корисні властивості

Липовий цвіт – це цінна лікарська рослина, яка має широкий спектр корисних властивостей. Він багатий на фітонциди, дубильні речовини, вітаміни А, С, флавоноїди, ефірну олію, кальцій, залізо, магній.

Про це пише Ukr.media.

Користь липового цвіту

Жарознижуючі та протизапальні властивості. Липовий чай корисний при застудах, грипі, інфекційних захворюваннях. Він допомагає знизити температуру тіла та зменшити запалення.

Відхаркувальні властивості. Липовий чай допомагає при кашлі, сприяє відхаркуванню мокротиння.

Жовчогінні властивості. Липовий чай сприяє виведенню жовчі з організму, що корисно при захворюваннях печінки та жовчного міхура.

Знеболювальні властивості. Липовий чай має легкий знеболюючий ефект, що корисно при головних болях, болях у горлі, м'язах.

Спазмолітичні властивості. Липовий чай допомагає при спазмах шлунка, кишечника, жовчного міхура.

Тонізуючі властивості. Липовий чай має загальнозміцнюючу дію, допомагає відновити сили після хвороби.

Як заварювати липовий чай

Щоб липовий чай був корисним, його потрібно правильно заварювати. Для цього потрібно дотримуватися таких правил:

Не заливати сухі квіти липи окропом. Оптимальна температура води для заварювання чаю – 90-95 градусів.

Для заварювання в середньому на літр води достатньо 4-6 столових ложок сухих суцвіть.

Використовувати найкраще керамічний або фаянсовий чайник із товстими стінками.

Чайник можна укутати чимось теплим і дати постояти протягом 15-20 хвилин.

За бажання готовий напій можна процідити і додати в нього чайну ложку меду.

Як приготувати відвар з липового цвіту

Для приготування відвару з липового цвіту потрібно:

2 столові ложки сухих квітів липи;

200 мл води.

Квіти липи залити окропом і довести до кипіння на повільному вогні. Після цього варити ще 5-7 хвилин, а потім дати настоятися протягом 20 хвилин. Відвар можна пити як теплий, так і холодний.

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Липовий чай та відвар можна пити як для лікування, так і для профілактики захворювань. Вони є безпечними та добре переносяться організмом. Однак перед вживанням липового чаю або відвару слід проконсультуватися з лікарем, якщо у вас є будь-які хронічні захворювання.

Нагадаємо, ми вже писали, як чай впливає на шлунок і чому його можна не всім пити

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