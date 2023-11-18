Як правильно заварити каву в чашці за 2 хвилини

Жоден ранок не обходиться без кави. Ароматна, смачна та бадьора – способи її приготування варіюються. Хтось віддає перевагу заварній з кавової машинки чи турки, а інший обирає розчинну. Головне – не витрачати багато часу на приготування улюбленого напою зранку. Розглянемо швидкий спосіб заварювання смачної кави прямо в чашці. Достатньо лише кількох хвилин, і ваш ароматний напій готовий.

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Як правильно заварювати каву в чашці, щоб вона вийшла смачно:

Пропорції кави та води: Спочатку візьміть каву середнього помелу, оскільки великий помел призначений для кавової машинки, а дрібний – для турки. Для м'якого напою відповідно 1 грам кави потребує 20 грамів води, а для міцного смаку – 15 грамів. Форма чашки: Важлива для приготування смачного напою. Виберіть чашку середнього розміру, щоб вода швидко не остигала. Температура води: Гаряча, але не кипляча, близько 95 градусів. Час заварювання: Залежить від форми чашки. В широкій і низькій чашці кава завариться швидше, ніж в вузькій і високій. Зазвичай, це займає 2-4 хвилини. Стояння кави: Дайте напою постояти, щоб повністю розкрився його аромат і смак. Додавання вершків та цукру: За смаком, краще додати ці складники після заварювання кави, щоб напій був ще смачніший.

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