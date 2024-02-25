Як правильно запікати овочі в духовці: кулінарні поради

Овочі, запечені у фользі в духовці – це не лише неймовірно смачна, але й дуже корисна страва, яку можна готувати протягом року. Її головна перевага – універсальність. Ви можете використовувати будь-які овочі, які вам подобаються, або ті, які є під рукою.

Запечені овочі у фользі – це чудовий варіант для здорового та ситного обіду або вечері. Спробуйте приготувати цю страву за рецептом з сайту nv.ua, і вона обов'язково вам сподобається.

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Інгредієнти:

Овочі за смаком (картопля, буряк, морква, болгарський перець, кабачок)

Часник

Спеції

Сіль

Перець

Вершкове масло

Оливкова олія

Приготування:

Помийте овочі. Буряк та моркву почистіть. Кабачки та картоплю можна залишити зі шкіркою. Наріжте овочі скибочками та покладіть у глибоку ємність. Додайте подрібнений часник, спеції, сіль та перець. Наріжте вершкове масло скибочками та додайте до овочів. Полийте овочі оливковою олією та ретельно перемішайте. Сформуйте деко з фольги та викладіть на нього овочі. Щільно запечатайте деко фольгою та поставте в розігріту до 180°C духовку на 1 годину або більше. Дайте овочам охолонути та подавайте на стіл.

Порада:

Ви можете додати до овочів інші інгредієнти, такі як цибуля, гриби, зелень або сир.

Для більш насиченого смаку можна замаринувати овочі перед запіканням.

Час запікання може варіюватися залежно від типу та розміру овочів.

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