Як правильно висаджувати троянди восени, щоб вони вкоренилась до холодів

Троянди – це королеви квітника, проте навіть вони потребують дбайливого догляду. Одним із найважливіших аспектів догляду є правильна пересадка. Саме від цього залежить, чи будуть ваші троянди радувати вас пишним цвітінням і здоровим виглядом. Про це пише prostoway.

Коли пересаджувати троянди?

Найкращий час для пересадки троянд – це період їхнього спокою. Це зазвичай рання весна або осінь. У цей час рослини менше схильні до стресу, і в них є достатньо часу, щоб прижитися на новому місці.

Вибір місця для посадки

Місце для посадки троянд має бути добре освітленим, але захищеним від прямих сонячних променів, особливо в полуденний час. Ґрунт повинен бути родючим, пухким і добре дренованим. Важливо уникати низин, де застоюється вода, оскільки це може призвести до загнивання коренів.

Підготовка саджанців

Перед посадкою саджанці троянд необхідно ретельно оглянути. Пошкоджені, хворі або сухі гілки слід обрізати.Коріння слід промити під проточною водою і обробити стимулятором росту для кращого вкорінення.

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Підготовка посадкової ями

Посадочні ями для троянд повинні бути достатньо глибокими і широкими, щоб коріння рослини могли вільно розміститися. На дно ями необхідно насипати дренажний шар з керамзиту або битої цегли, щоб запобігти застою вологи. Потім слід додати шар поживної суміші, що складається з компосту, перегною і мінеральних добрив.

Посадка троянд

Саджанець троянди слід помістити в яму так, щоб місце щеплення було заглиблене в землю на 3-5 см. Коріння необхідно акуратно розправити і засипати землею, злегка утрамбовуючи. Після посадки троянду рясно поливають теплою водою.

Догляд після посадки

Після пересадки трояндам потрібен особливий догляд. Ґрунт навколо рослин слід регулярно поливати, не допускаючи пересихання або перезволоження. Для збереження вологи і захисту від бур'янів можна мульчувати пристовбурні кола торфом або компостом.

Профілактика хвороб і шкідників

Щоб уникнути розвитку хвороб і шкідників, необхідно регулярно оглядати рослини і при перших ознаках ураження обробляти їх відповідними препаратами.

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