Як правильно обрати плавлений сир: поради від експерта
Як правильно обрати плавлений сир: поради від експерта
Плавлені сири - улюблений продукт багатьох, але розібратися в їхньому розмаїтті на полицях магазинів буває складно. Як не купити замість сиру сирний продукт і на що звертати увагу при виборі?
Щоб обрати якісний продукт варто звернути увагу на його склад та інші ознаки. Про це пише Shuba.
Склад:
- Плавлений сир: сири або сир, сухе молоко, вершки або вершкове масло, плавильні солі, консерванти, іноді добавки.
- Сирний продукт: рослинні жири, немолочні білки.
Зовнішній вигляд:
- Якісний сир: рівномірно забарвлений, без бульбашок.
- Жирність: чим жирніший сир, тим інтенсивніше його забарвлення.
- Пустоти: незначна кількість допускається.
Харчові добавки:
- Не варто боятися: Е341, Е450, Е451, Е452, Е331 і Е332 - це солі-плавильники та цитрати, необхідні для приготування плавленого сиру.
Читайте також: П'ять овочів, багатих на вітамін Е: поєднайте приємне з корисним
Колір:
- Якісний сир: від білого до злегка жовтуватого.
- Надто жовтий: може свідчити про барвники.
- Найбезпечніший: каротин (з моркви).
- Небезпечний: жовтий барвник Е110 (заборонений у багатьох країнах).
Пам'ятайте:
- Читайте склад: справжній плавлений сир не містить рослинних жирів і немолочних білків.
- Звертайте увагу на колір: надто яскравий може бути штучним.
- Не купуйте сир з бульбашками: це може свідчити про порушення технології виробництва.
Нагадаємо, ми вже писали, як обрати якісні родзинки.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!