Як правильно обрати плавлений сир: поради від експерта

Плавлені сири - улюблений продукт багатьох, але розібратися в їхньому розмаїтті на полицях магазинів буває складно. Як не купити замість сиру сирний продукт і на що звертати увагу при виборі?

Щоб обрати якісний продукт варто звернути увагу на його склад та інші ознаки. Про це пише Shuba.

Склад:

Плавлений сир: сири або сир, сухе молоко, вершки або вершкове масло, плавильні солі, консерванти, іноді добавки.

сири або сир, сухе молоко, вершки або вершкове масло, плавильні солі, консерванти, іноді добавки. Сирний продукт: рослинні жири, немолочні білки.

Зовнішній вигляд:

Якісний сир: рівномірно забарвлений, без бульбашок.

рівномірно забарвлений, без бульбашок. Жирність: чим жирніший сир, тим інтенсивніше його забарвлення.

чим жирніший сир, тим інтенсивніше його забарвлення. Пустоти: незначна кількість допускається.

Харчові добавки:

Не варто боятися: Е341, Е450, Е451, Е452, Е331 і Е332 - це солі-плавильники та цитрати, необхідні для приготування плавленого сиру.

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Колір:

Якісний сир: від білого до злегка жовтуватого.

від білого до злегка жовтуватого. Надто жовтий: може свідчити про барвники.

може свідчити про барвники. Найбезпечніший: каротин (з моркви).

каротин (з моркви). Небезпечний: жовтий барвник Е110 (заборонений у багатьох країнах).

Пам'ятайте:

Читайте склад: справжній плавлений сир не містить рослинних жирів і немолочних білків.

справжній плавлений сир не містить рослинних жирів і немолочних білків. Звертайте увагу на колір: надто яскравий може бути штучним.

надто яскравий може бути штучним. Не купуйте сир з бульбашками: це може свідчити про порушення технології виробництва.

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