Як правильно варити магазинні вареники, щоб були смачніші: господині дали корисну пораду

Процес приготування вареників не обмежується лише їх ліпленням – важливо також правильно їх зварити. Щоб страва була апетитною, не злиплась та не розварилась, слід дотримуватися простих рекомендацій.

Кожен вид вареників треба варити різний час. Розмір каструлі також важливий. Корисними порадами ділиться Телеграф.

Покрокова інструкція з варіння вареників

Загальний принцип досить простий. Обережно викладіть вареники у киплячу підсолену воду. Накрийте каструлю кришкою.

Але є деякі важливі нюанси. Вареники в каструлі мають розміщуватися вільно. Не наповнюйте каструлю більш ніж наполовину, щоб вода не виливалася.

Кількість води, солі та розмір каструлі регулюйте залежно від кількості вареників. Наприклад, на 100 г заморожених вареників знадобиться близько 400 мл води.

Варіть вареники на середньому вогні – так вони будуть активно кипіти, а не розмокати. І, зрозуміло, не потрібно заздалегідь розморожувати заморожені вареники. До речі, свіжі вареники вариться менше часу, ніж заморожені. Стежте за часом варіння, щоб не переварити вареники.

Скільки варити заморожені вареники:

Вареники з картоплею: 5-7 хвилин після спливання.

Вареники з м'ясом: 10 хвилин після спливання.

Вареники з сиром: 2-3 хвилини після спливання.

Дотримуючись цих нескладних рекомендацій, ви зможете приготувати смачні та розсипчасті вареники, які доставлять справжнє задоволення від їжі.

Нагадаємо, ми вже писали, як зробити вареники на кефірі без яєць.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!