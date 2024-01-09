Як правильно доглядати за замшевим взуттям, щоб прослужило довго

Замшеве взуття - це стильна і довговічна річ, але вона вимагає особливого догляду. Якщо ви хочете, щоб ваші черевики прослужили вам довго, дотримуйтесь простих правил догляду.

Про це пише Ukr.media.

Приберіть зайву вологу. Як тільки ви прийдете додому з вулиці, приберіть устілки з черевиків і поставте їх на паперові рушники або газети. Це допоможе видалити зайву вологу і зберегти форму взуття.

Не використовуйте нагрівальні пристрої. Замша - це натуральний матеріал, який не переносить різких температурних перепадів. Під впливом тепла вона може деформуватися і втратити свій вигляд. Тому сушити замшеве взуття потрібно тільки при кімнатній температурі природним чином.

Періодично проминайте замшу. Щоб запобігти появі розводів і складок, періодично струшуйте черевики.

Використовуйте щітку після просушування. Коли взуття висохне, пройдіться по його поверхні невеликою щіткою. Це допоможе відновити текстуру і форму.

Захищайте замшу. Для захисту замшевого взуття від вологи та інших зовнішніх впливів можна використовувати спеціальні засоби, наприклад, аерозолі або спреї.

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Дотримуючись цих простих правил, ви зможете продовжити термін служби вашого замшевого взуття і зберегти його в ідеальному стані.

Нагадаємо, ми вже писали, де категорично заборонено зберігати взуття.

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