Як правильно доглядати за замшевим взуттям, щоб прослужило довго
Як правильно доглядати за замшевим взуттям, щоб прослужило довго
Замшеве взуття - це стильна і довговічна річ, але вона вимагає особливого догляду. Якщо ви хочете, щоб ваші черевики прослужили вам довго, дотримуйтесь простих правил догляду.
Про це пише Ukr.media.
- Приберіть зайву вологу. Як тільки ви прийдете додому з вулиці, приберіть устілки з черевиків і поставте їх на паперові рушники або газети. Це допоможе видалити зайву вологу і зберегти форму взуття.
- Не використовуйте нагрівальні пристрої. Замша - це натуральний матеріал, який не переносить різких температурних перепадів. Під впливом тепла вона може деформуватися і втратити свій вигляд. Тому сушити замшеве взуття потрібно тільки при кімнатній температурі природним чином.
- Періодично проминайте замшу. Щоб запобігти появі розводів і складок, періодично струшуйте черевики.
- Використовуйте щітку після просушування. Коли взуття висохне, пройдіться по його поверхні невеликою щіткою. Це допоможе відновити текстуру і форму.
- Захищайте замшу. Для захисту замшевого взуття від вологи та інших зовнішніх впливів можна використовувати спеціальні засоби, наприклад, аерозолі або спреї.
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Дотримуючись цих простих правил, ви зможете продовжити термін служби вашого замшевого взуття і зберегти його в ідеальному стані.
Нагадаємо, ми вже писали, де категорично заборонено зберігати взуття.
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