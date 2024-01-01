Як правильно сушити волосся, щоб було сяючим: поради перукарів

Багато жінок мріють про пишне і об'ємне волосся. Однак, щоб досягти цього, необхідно докласти чимало зусиль, зокрема, правильно сушити волосся.

Про це пише Ukr.media.

Ось кілька корисних лайфхаків, які допоможуть вам зробити зачіску більш об'ємною:

Використовуйте рушник з мікрофібри.Він відмінно вбере зайву вологу, не травмуючи волосся. Не терти волосся рушником - це табу, так як це може привести до пошкодження кутикули і ламкості волосся.

Нанесіть термозахист. Він захистить волосся від впливу гарячого повітря і допоможе зберегти вологу.

Використовуйте фен на помірних або навіть прохолодних режимах. Гаряче повітря може пересушити волосся і зробити його ламким.

Використовуйте насадку на фен. Вона допоможе спрямувати потік повітря в потрібному напрямку і зробити укладку більш акуратною.

Сушити волосся від коренів до кінчиків. Це допоможе запобігти пухнастості.

Залишайте волосся злегка недосушеним. Це допоможе захистити волосся від пошкодження.

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Перед завершенням сушіння увімкніть фен на прохолодний режим і пройдіться по всій довжині волосся. Це допоможе закріпити результат і зробити волосся гладким і еластичним.

Додаткові поради

Регулярно підстригайте кінчики. Це допоможе запобігти ламкості волосся і зберегти його об'єм.

Використовуйте засоби для догляду за волоссям, які призначені для надання об'єму.

Не мийте голову занадто часто.Надмірне миття волосся може привести до його сухості і ламкості.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно сушити волосся, щоб не нашкодити.

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