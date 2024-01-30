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Як правильно дивитися мультфільми без шкоди для дитини

Дмитро Карпачов

Як правильно дивитися мультфільми без шкоди для дитини

БЛОГ

Продовжую тему шкоди мультфільмів для дітей

Батькам потрібно не шукати методи заборон, а підійти до формування екранного меню з розумом.

Ось кілька порад, як це зробити:

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✓ Длительность просмотра.

По рекомендациям ВОЗ, детям 1-2 лет можно смотреть ТВ не более 10 мин. в день. Детям 3-4 лет — 20 мин. в день. Детям 5-6 лет — 30 мин. в день. Детям 7-9 лет — до 1 часа в день.

✓ Цель просмотра.

Социологи провели опрос родителей на тему вреда/пользы телевизора для детей. 70% ответили, что просмотр мультиков и телепередач полезен. Но так ли это?

Перед выбором мультфильма подумайте о цели. Принесёт ли он пользу вашему ребёнку? Придирчиво фильтруйте контент, не позволяйте смотреть всё подряд, особенно если это ужастики или фильмы/передачи с возрастным цензом.

✓ Смотреть вместе.

Просмотр мультиков может объединять семью, если смотреть их вместе. А потом можете обсудить сюжет, задать ребёнку вопросы: что понравилось, что особо запомнилось, как бы он изменил сюжет и т. д.

✓ Не смотреть ТВ перед сном.

Чтобы не нарушать выработку мелатонина, смотреть мультики лучше в первой половине дня. Сюда же относится рекомендация по поводу расстояния к экрану. Лучше, чтобы он был большим и находился на достаточном расстоянии от глаз ребёнка — около 2 м.

✓ Не есть под мультик.

Это очень распространённая привычка — принимать пищу во время просмотра телевизора. Она формирует неосознанное питание, при котором ребёнок не контролирует наступление сытости, переедает. В результате ухудшается пищеварение, появляется лишний вес.

✓Никакого фонового режима.

Пассивный просмотр телевизора плохо влияет познавательную функцию у детей. Они длительное время окружены информационным шумом, их психика перегружена тем, что знать пока не нужно и в целом неинтересно. А ресурса постигать действительно важные вещи (учиться, что-то исследовать или просто спрашивать) уже не остаётся.

ИСТОЧНИК

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