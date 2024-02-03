Як правильно сіяти айстри на розсаду: поради досвідчених дачників
Айстри – справжні королеви осіннього саду. Їхні яскраві квіти радують око, коли інші вже відцвіли. Щоб айстри зацвіли пишно, важливо правильно виростити розсаду.
Багато хто поспішає сіяти айстри вже в лютому, але краще робити це з кінця березня, пише prostoway. Завдяки цим нескладним порадам ви зможете виростити здорову та міцну розсаду айстр, яка буде радувати вас своїми пишними квітами протягом всієї осені.
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Як сіяти айстри?
- Візьміть ящик або миску висотою 5-7 см.
- Насипте городню землю.
- Висійте насіння врозкид або рядочками.
- Зверху легенько присипте землею та полийте водою.
- Закрийте ящик плівкою та поставте ближче до сонячного світла.
- Кожні 2-3 дні повертайте сіянці на інший бік, щоб вони були рівненькі.
Пікіровка айстр
- Коли з'являться перші листочки, розсаду треба пікірувати (розсадити в інший ящик).
- При пікіровці корінці айстр треба підрізати та заглибити у зроблену паличкою ямку.
Догляд за розсадою айстр
- Поливайте та обережно розпушуйте ґрунт.
- Коли листя зімкнеться, можете виносити розсаду у більш прохолодне місце, щоб вона звикала до зміни температури.
Порада:
- Для кращого цвітіння айстр можна підгодувати розсаду комплексним добривом 2-3 рази.
- Висаджувати айстри у відкритий ґрунт можна в кінці травня – на початку червня.
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