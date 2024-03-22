Як правильно саджати моркву: городники розкрили головні секрети багатого врожаю

Як та коли правильно садити моркву у відкритий грунт

Хочете ласувати соковитою та ароматною морквою з власного городу? Не проблема! Дотримуйтесь кількох простих правил, і ваш стіл завжди буде вдосталь забезпечений цим корисним овочем.

Дотримуючись цих простих правил, якими поділились на сайті noviydoctor.com, ви зможете виростити багатий врожай соковитої та ароматної моркви.

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1. Правильні терміни посіву.

Сіяти моркву потрібно в теплу та безвітряну погоду, коли ґрунт прогріється до +5°C. Найкращим часом для цього вважається кінець квітня – початок травня.

2. Вибір місця та ґрунту.

Морква любить сонячні місця та пухкий, добре удобрений ґрунт. Уникайте ділянок, де раніше росли петрушка, селера або кріп.

3. Підготовка ґрунту.

Перед посівом внесіть в ґрунт перегній, деревну золу та кісткове борошно. Це забезпечить моркву необхідними поживними речовинами.

4. Посів насіння.

Зробіть на грядці борозни глибиною 2-3 см на відстані 5-6 см одна від одної. Рівномірно розподіліть насіння в борозни і присипте землею.

5. Догляд за посівами.

Регулярно поливайте моркву, особливо в період сходів. Проріджуйте сходи, щоб між рослинами залишалася відстань 3-4 см.

6. Боротьба з бур'янами та шкідниками.

Регулярно прополюйте грядки та видаляйте бур'яни. Для захисту від шкідників використовуйте натуральні інсектициди.

7. Збір врожаю.

Збирати моркву можна через 90-120 днів після посіву, залежно від сорту.

Нагадаємо, що кожна любителька квітів прагне, щоб її вазони були найпишніші, найкрасивіші та здорові. Але чи знали ви, що недорога спеція, яку кожна господиня використовує для випічки, може допомогти виростити ідеальні квіти на підвіконні?

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