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Як правильно щепити плодові дерева: породи садівників

Ціхоцька Марія

Як правильно щепити плодові дерева: породи садівників
Завдяки перещепленню якість плодів покращується

Щеплення - це один із способів розмноження плодових дерев, який використовується садівниками для покращення якості плодів, отримання нових сортів на одному дереві, або ж для омолодження старих дерев. Перещеплення плодових дерев проводиться тоді, коли сорт яблук, груш, слив та інших дерев і якість плодів не задовольняє садівника. Воно полягає в тому, що в гілки або в штамб вставляють живці іншого сорту, що виросли з щеплених живців потрібних сортів. Перещепити дерево можна не тільки одним, але й кількома різними сортами. Про це пише Mizez.

Коли рекомендується щепити дерева?

Існує два основних періоди для щеплення плодових дерев:

  • До початку сокоруху: зазвичай у кінці березня - на початку квітня. В цей час зрізають живці для щеплення, які зберігають до моменту проведення процедури.
  • Під час сокоруху: у травні. Цей метод використовується для щеплення під кору.

Етапи щеплення:

Заготівля та зберігання живців:

Живці (відрізки однорічної гілки з кількома бруньками) зрізають зі здорових, міцних дерев, не уражених шкідниками та хворобами. Зрізають живці до початку сокоруху, зазвичай ранньою весною. Зберігають живці в прохолодному місці (підвал, льодовик) у вологому піску або землі, захищаючи від морозів.

Власне щеплення:

Під час щеплення важливо, щоб камбіальні шари прищепи та підщепи щільно прилягали один до одного. Це забезпечить зростання гілок і стовбура в товщину. Всі зрізи роблять гострим та чистим ножем. Зрізи захищають від вологи, пересихання та бруду. Існує декілька методів щеплення, найпоширеніші з них:

  • Щеплення копуліровкою: роблять два косих зрізи на прищепі та підщепі, щільно їх з'єднують та обмотують мотузкою.
  • Щеплення під кору: роблять надріз на підщепі, відокремлюють кору, вставляють під неї зріз прищепи, фіксують мотузкою та замазують садовим варом.

Догляд за деревом після щеплення:

Щеплене дерево потребує регулярного поливу, підживлення та захисту від хвороб і шкідників. Важливо стежити за приживанням прищепи та вчасно видаляти пагони, які з'являються на підщепі.

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Переваги щеплення:

  • Можливість отримати дерево з кращими характеристиками, ніж вихідні сорти.
  • Економія місця в саду, адже на одному дереві можна вирощувати декілька сортів.
  • Омолодження старих дерев.
  • Стійкість до хвороб і шкідників.

Щеплення плодових дерев - це нескладний процес, який при правильному виконанні може значно покращити ваш сад.

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