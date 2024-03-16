Як правильно поливати орхідею після пересаджування: садівники дали пораду

Під час догляду та створення відповідних умов рослина потребує періодичного пересаджування. На цьому етапі існує певний нюанс, про який варто знати. Він стосується поливу. Про це пише ЧасДій

Фахівці з квітникарства пояснили, що необхідно робити з орхідеєю після пересаджування. Рослина потребує зволоження. Незалежно від того, чи ви просто пересаджуєте її в інший горщик, чи садите в новий субстрат, у будь-якому випадку її необхідно полити.

Причина цього досить зрозуміла. У нових умовах субстрат сухий, а орхідея потребує вологи. Якщо її не полити, вона може засохнути.

Квітникарі рекомендують додавати в воду для поливу добриво для орхідей. Це підтримає рослину в нових умовах та зменшить стрес від пересаджування. Добре, якщо підживлення буде містити азот, калій, магній та інші мінеральні добрива.

Поливати орхідею необхідно відразу після пересаджування. Вода має бути кімнатної температури. Поливайте до тих пір, поки субстрат не осяде разом із рідиною. Після цього поставте горщик у таз з водою, щоб орхідея всотала стільки вологи, скільки їй потрібно. Наприкінці, після завершення водних процедур, рослину слід помістити в темне місце на 2 тижні.

Нагадаємо, ми вже писали, що заборонено робити з орхідеями.

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