Як правильно підібрати помаду, якщо у вас сиве волосся

Сиве волосся є природною ознакою віку, яку неможливо уникнути. Проте цей колір може стати прикрасою, якщо правильно підібрати макіяж, особливо колір помади. Вибираючи ідеальний відтінок помади, слід орієнтуватися на колір волосся та тон шкіри. Якщо вони змінилися, варто спробувати новий відтінок або навіть новий тон.

Експертка з краси Ніколь Джонсон, у якої посивіло волосся, зазначила, що для білого та сріблястого кольору її волосся потрібно змінити відтінки косметики, особливо губної помади.

Коли Ніколь була брюнеткою, їй підходили коричневі та коралові відтінки помади. Але з сивим волоссям ці відтінки "не мають гарного вигляду".

Яких відтінків помади слід уникати власницям сивого волосся? Ніколь радить уникати теплих, бронзових та золотих тонів, які суперечать холодним сірим пасмам. Вона пояснила, що жовті, коричневі та золотисті відтінки помади "зовсім не підходять" для її сивого волосся або блідої шкіри.

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Світлий нюдовий відтінок також не підходить, оскільки приховує природний рум’янець губ і надає "абсолютно однотонного" вигляду.

Які відтінки помади підходять жінкам із сивим волоссям? На думку Ніколь, серед відтінків губної помади, які гармонійно виглядають із сивим волоссям, є кілька варіантів, багато з яких — рожеві. Для щоденного використання підійде рожевий відтінок, трохи темніший за природний колір губ. Для більш "сміливого" вигляду Ніколь рекомендує обирати трохи яскравіші відтінки.

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