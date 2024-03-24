Як правильно почистити ноутбук, щоб не пошкодити: корисні поради
Накопичення пилу всередині ноутбука може призвести до серйозних проблем, таких як перегрів, збої в роботі та навіть поломка. Регулярне чищення допоможе вам уникнути цих проблем і продовжити термін служби вашого пристрою.
Якщо ви хочете бути впевнені в якісному результаті - можете звернутись до сервісу. Але самостійне ретельне очищення нічим не гірше і зекономить вам кошти. Про це пише ТСН.
Ось що вам знадобиться для чищення:
- Мікрофіброва ганчірка
- Ватні палички
- Зубочистка
- Засіб для чищення екранів
- Піна для чищення електроніки
- Пензлик з жорстким ворсом
- Антистатичні рукавички
Інструкція з чищення:
- Вимкніть ноутбук і від'єднайте його від мережі.
- Переверніть ноутбук і злегка струсіть його, щоб видалити пил з-під клавіатури.
- Зволожте м'яку частину ватної палички спреєм для чищення клавіатури або екрана і протріть простір між клавішами.
- За допомогою зубочистки видаліть будь-який видимий бруд.
- Здуйте пил з вентиляційних отворів за допомогою балончика зі стисненим повітрям.
- Протріть корпус ноутбука вологою ганчіркою з піною.
Як часто потрібно чистити ноутбук?
Частота чищення залежить від того, як часто ви використовуєте ноутбук. Якщо ви використовуєте його щодня протягом 5 годин або більше, рекомендується чистити його раз на три місяці.
Ознаки того, що ваш ноутбук потребує чищення:
- Перегрів
- Гучна робота кулера
- Незвичні звуки, такі як порипування, свист або хрускіт
- Зниження продуктивності
- Самовільне перезавантаження
- Проблеми з екраном
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Ознаки того, що ваш ноутбук скоро "зламається":
- Жорсткий диск працює повільніше або "скреготить"
- Сильний шум кулера
- Самовільне перезавантаження
- Дивні звуки при включенні/виключенні
- Зміна кольорів на екрані
- Зниження продуктивності
- Проблеми з інтернетом
Якщо ви помітили будь-які з цих ознак, рекомендується негайно звернутися до сервісного центру.
Додаткові поради:
- Не використовуйте пилосос для чищення ноутбука, адже це може пошкодити його.
- Не використовуйте воду або інші рідини для чищення ноутбука.
- Будьте обережні при чищенні клавіатури, щоб не пошкодити клавіші.
- Якщо ви не впевнені в своїх силах, краще довірити чищення ноутбука професіоналам.
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