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Як правильно почистити ноутбук, щоб не пошкодити: корисні поради

Ціхоцька Марія

Як правильно почистити ноутбук, щоб не пошкодити: корисні поради

Накопичення пилу всередині ноутбука може призвести до серйозних проблем, таких як перегрів, збої в роботі та навіть поломка. Регулярне чищення допоможе вам уникнути цих проблем і продовжити термін служби вашого пристрою.

Якщо ви хочете бути впевнені в якісному результаті - можете звернутись до сервісу. Але самостійне ретельне очищення нічим не гірше і зекономить вам кошти. Про це пише ТСН.

Ось що вам знадобиться для чищення:

  • Мікрофіброва ганчірка
  • Ватні палички
  • Зубочистка
  • Засіб для чищення екранів
  • Піна для чищення електроніки
  • Пензлик з жорстким ворсом
  • Антистатичні рукавички

Інструкція з чищення:

  1. Вимкніть ноутбук і від'єднайте його від мережі.
  2. Переверніть ноутбук і злегка струсіть його, щоб видалити пил з-під клавіатури.
  3. Зволожте м'яку частину ватної палички спреєм для чищення клавіатури або екрана і протріть простір між клавішами.
  4. За допомогою зубочистки видаліть будь-який видимий бруд.
  5. Здуйте пил з вентиляційних отворів за допомогою балончика зі стисненим повітрям.
  6. Протріть корпус ноутбука вологою ганчіркою з піною.

Як часто потрібно чистити ноутбук?

Частота чищення залежить від того, як часто ви використовуєте ноутбук. Якщо ви використовуєте його щодня протягом 5 годин або більше, рекомендується чистити його раз на три місяці.

Ознаки того, що ваш ноутбук потребує чищення:

  • Перегрів
  • Гучна робота кулера
  • Незвичні звуки, такі як порипування, свист або хрускіт
  • Зниження продуктивності
  • Самовільне перезавантаження
  • Проблеми з екраном

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Ознаки того, що ваш ноутбук скоро "зламається":

  • Жорсткий диск працює повільніше або "скреготить"
  • Сильний шум кулера
  • Самовільне перезавантаження
  • Дивні звуки при включенні/виключенні
  • Зміна кольорів на екрані
  • Зниження продуктивності
  • Проблеми з інтернетом

Якщо ви помітили будь-які з цих ознак, рекомендується негайно звернутися до сервісного центру.

Додаткові поради:

  • Не використовуйте пилосос для чищення ноутбука, адже це може пошкодити його.
  • Не використовуйте воду або інші рідини для чищення ноутбука.
  • Будьте обережні при чищенні клавіатури, щоб не пошкодити клавіші.
  • Якщо ви не впевнені в своїх силах, краще довірити чищення ноутбука професіоналам.

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