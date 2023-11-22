Як правильно обрізати сливи в кінці листопада, щоб отримати наступного року великий врожай

На переході від літа до осені сади вбираються в багряницю соковитих слив. Солодкий та ароматний м'якуш цього плоду здобуває визнання багатьох, і не дивно, що слива є однією з улюблених культур.

Для того, щоб насолоджуватися соковитими плодами, необхідний правильний догляд. Одним з важливих аспектів є обрізка сливи восени, про яку ми розповіли у статті vikna.tv.

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Слива, що має своє коріння в Давньому Римі, сьогодні відома понад 2500 сортів по всьому світу. Крім задоволення від смаку, слива визнана за свої корисні властивості. Як чудовий антиоксидант, вона виводить токсини, знижує ризик онкологічних захворювань та містить вітаміни і корисні речовини. Високий вміст вітаміну К1 в сливі сприяє зміцненню кісток, а також позитивно впливає на серце, знижуючи рівень холестерину та омолоджуючи організм. Слива також корисна для печінки, нервової системи і покращує якість сну завдяки гормону серотоніну.

Чи потрібно обрізати сливи восени

Обрізка сливи можлива протягом року, проте важливо визначити правильний час для кожного етапу. Восени обрізка необхідна для омолодження дерева, оскільки слива тендітно реагує на загущення гілок. Дерево родить на гілках другого-третього року, тож з четвертого-п'ятого року можна розпочати його омолодження.

Правила осінньої обрізки сливи

Огляд Гілок: Спочатку уважно оглядаємо дерево, визначаючи сухі та хворі гілки. Обрізка: Проводимо обрізку для всіх хворих ділянок. Видалення Зайвих Гілок: Великі, швидко зростаючі гілки обрізаємо на 2/3 довжини. Вкорочення Молодих Гілок: Молоді сливи вкорочуються на третину висоти, якщо це перша обрізка для дерева. Прорідження Крони: Формуємо крону, надаючи їй правильну геометричну форму. Обробка Після Обрізання: Обрізані місця обробляємо садовим варом або розчином мідного купоросу.

Осіннє обрізання сливи сприяє не тільки її омолодженню, але й збільшує ймовірність гарного врожаю наступного року. Смачне варення, компоти і пироги з слив стануть справжньою насолодою у холодну пору року.

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