Як правильно обрізати абрикос восени: поради садівників

Абрикосове дерево відрізняється стрімким ростом. Без належного догляду за кроною, яка швидко розростається, це може негативно вплинути на врожайність. Крім того, інтенсивний ріст пагонів робить абрикос вразливим до хвороб, може призвести до його висихання або навіть загибелі. Щоб уникнути цих проблем, необхідно систематично проводити обрізку. Розглянемо, як правильно це робити восени, спираючись на інформацію від Fermerstvo.

Оптимальний час для обрізки

Найкраще проводити обрізку до початку руху соків ранньою весною або після його припинення пізньої осені.

Експерти радять починати обрізати гілки вже з першого року життя дерева. Осіння обрізка має санітарний характер – видаляються хворі, пошкоджені та сухі пагони для збереження здоров'я всього дерева. Якщо крона абрикоса занадто густа, дерево страждає від недостатнього освітлення, що може призвести до всихання та відмирання гілок.

Осінню обрізку рекомендується проводити не раніше середини жовтня, причому вона підходить лише для середньо- та ранньостиглих сортів абрикоса.

Правильна техніка осінньої обрізки абрикоса

Підготовка інструментарію

Для догляду за абрикосом знадобляться:

секатор;

садовий ніж для щеплення;

садова пилка;

точильний камінь;

мотузка для підтримки гілок;

засоби для обробки зрізів (наприклад, садовий вар).

Усі інструменти мають бути гострими. Перед роботою зуби садової пилки слід розвести в різні боки, чергуючи їх нахил вправо і вліво. Кут відгину зубів повинен бути однаковим, а гострою стороною всі зуби мають бути спрямовані всередину.

Безпосередньо перед процедурою весь інвентар дезінфікують для захисту рослини від хвороб і шкідників.

Методика обрізки

Осіння формуюча обрізка абрикоса проводиться для рівномірного розподілу поживних речовин між плодоносними пагонами в наступному сезоні. Тому такий тип обрізки застосовують з молодого віку дерев.

Для формування крони використовують ярусний метод. Залишають 6-7 основних міцних пагонів на відстані 30-40 см один від одного.

Процес обрізки відбувається наступним чином:

У перший рік формують крону, вкорочуючи центральний пагін на чверть. На молодому деревці залишають дві головні гілки з проміжком близько 30 см, решту видаляють. Інші гілки підрізають до довжини на 20-30 см меншої за довжину центрального пагона. Наступного року дві молоді гілки обрізають аналогічно, збільшуючи відстань між ними до 40 см. У подальші роки процедуру повторюють, збільшуючи інтервал на 10 см. Бічні гілки на центральному пагоні, довші за 60 см, вкорочують наполовину. Короткі залишають без змін. Слабкі короткі гілки з потенціалом плодоношення рекомендують прищипувати до моменту їх зміцнення.

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Регулююча обрізка допомагає підтримувати форму крони та врожайність абрикоса. При цьому видаляють пагони, спрямовані всередину крони, щоб забезпечити достатнє освітлення всіх частин дерева.

У зрілого абрикоса часто припиняється ріст нових пагонів. Для омолодження старого дерева проводять осінню обрізку:

Після ретельного огляду вибирають кілька неплодоносних гілок і спилюють їх садовою пилкою під кутом 45°. Визначають кілька найсильніших відносно молодих пагонів і видаляють гілки, що ростуть на них. Старі гілки поступово видаляють протягом кількох років при кожній осінній обрізці.

Догляд після обрізки

Після процедури обрізки абрикос потребує особливої уваги:

Всі зрізи обробляють садовим варом.

Великі рани дезінфікують розчином мідного купоросу.

Для адаптації та відновлення дерева вносять фосфорні та азотні добрива.

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