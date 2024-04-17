Як правильно мити голову шампунем, щоб волосся надовго залишалось чистим: поради перукаря

Здавалося б, миття волосся - це проста й зрозуміла процедура, яку кожен з нас робить регулярно. Проте, щоб ваша шевелюра сяяла здоров'ям і красою, важливо знати деякі секрети. Перукар Фелісіті Ніколь поділилася своїми знаннями про те, як правильно мити волосся. Про це пише The Mirror.

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Подвійне миття - гарантія чистоти

На відміну від поширеної практики, Фелісіті рекомендує використовувати шампунь двічі під час одного миття. Перше нанесення очистить волосся від бруду, пилу та залишків стайлінгових засобів. А друге - подбає про шкіру голови, видаляючи надлишки шкірного сала та інші забруднення.

Правильне нанесення - запорука ефекту

Шампунь слід наносити виключно на шкіру голови, а не на все волосся. Під час змивання він сам розподілиться по всій довжині, очищаючи локони.

Кондиціонер - рятівник для кінчиків

Після миття обов'язково використовуйте кондиціонер. Наносьте його лише на середину та кінчики волосся, уникаючи коренів. Це допоможе зволожити та захистити сухі й ламкі ділянки. Розподіляйте кондиціонер пальцями або гребінцем з широкими зубцями.

Не частіше, ніж 2-3 рази на тиждень

Занадто часте миття може призвести до висушування волосся, ламкості та лупи. Оптимальна частота - 2-3 рази на тиждень.

Додатковий догляд

Для кращого результату використовуйте маски, сироватки та інші доглядові засоби, які відповідають вашому типу волосся.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно мити голову, щоб волосся сяяло.

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