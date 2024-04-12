Як правильно використовувати дуршлаг для макароні: господині відкрили секрет

Виявляється, злити воду з макаронів можна набагато простіше, швидше та акуратніше, а це ще один крок до приготування ідеальної пасти, адже у цій справі важливі всі нюанси.

Більшість з нас звикли ставити друшляк у раковину та виливати туди макарони. Але це не найкращий метод.

Користувачка TikTok @tiger_lee_uk поділилася лайфхаком, який дійсно може "змінити ваше життя". Її нова техніка полягає в тому, щоб розмістити друшляк в каструлі та обережно вилити воду. Цей метод дозволяє зберегти всі макарони в каструлі, а також робить процес більш акуратним.

Лайфхак отримав схвалення користувачів, зібравши понад 706 тисяч лайків. Люди відзначають, що так зливати воду набагато простіше, а друшляк потім мити значно легше.

Шеф-кухар у коментарях додав ще один цікавий нюанс: рекомендується залишати трохи води від макаронів і додавати її до соусу. Це зробить його густішим, а макарони – ще більш смачними.

Нагадаємо, у мережі показали спосіб, як зручно зберігати спеції на кухні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!