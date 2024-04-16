Як правильно зберігати зелену цибулю, щоб була свіжою вдвічі довше: поради господинь
Зелена цибуля – це не лише смачний інгредієнт для багатьох страв, але й джерело вітамінів та мікроелементів. На жаль, вона має короткий термін зберігання, тому важливо знати, як зберегти її свіжою якомога довше.
Зазвичай, зелена цибуля зберігаєтся в холодильнику до 5 днів. Але ми підкажемо, як зробити цей термін довшим. Про це пише Shuba.
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Ось кілька практичних порад:
Правильний вибір:
- Зелена частина: рівномірно забарвлена, без в'янення. Сухі кінчики – ознака нетривалого зберігання.
- Біла частина: суха, без гниття.
- Пучок: не надто щільний, без ознак пошкоджень.
Зберігання в холодильнику:
Не мийте цибулю перед зберіганням! Це лише прискорить її псування.
- Загорніть у фольгу: Суху частину загорніть у фольгу, а зелену залиште відкритою. Так цибуля пролежить до 7 днів.
- Пакет з отворами: Помістіть пучок у пакет з отворами, щоб забезпечити циркуляцію повітря. Свіжість зберігається до 15-20 днів.
- Вологий папір: Обмотайте коріння вологим папером, помістіть у пакет і регулярно міняйте папір.
- Склянка з водою: Зануріть коріння у воду, міняйте її щодня.
Заморожування:
- Наріжте: Добре вимийте, просушіть і наріжте цибулю.
- Запакуйте: Розкладіть по контейнерах або пакетах.
- Заморозьте: Зберігайте в морозильній камері.
Пам'ятайте:
- Контролюйте стан цибулі, видаляйте пошкоджені частини.
- Використовуйте пошкоджену цибулю якнайшвидше.
- Заморожена цибуля втратить частину смаку та кольору, але все ж залишиться корисною.
Нагадаємо, ми вже писали, як виростити зелену цибулю без землі.
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