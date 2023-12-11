Як правильно зберігати трикотажний одяг, щоб прослужив довго

Одяг із трикотажу слід зберігати в складеному вигляді, оскільки його висіння на вішаках може призвести до розтягування та втрати форми з часом. Зокрема, трикотажні сукні та в'язані светри не рекомендується вішати, оскільки це може спричинити витягування плечей та деформації.

Про це пише prostoway.

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Для такого одягу оптимальним варіантом зберігання є полички у шафі. Важливо слідкувати за тим, щоб у речах не заводилася міль, особливо, якщо це одяг із натуральної шерсті.

Шарфи та спортивний одяг також краще не вішати, оскільки це може спричинити їх розтягування та деформацію. Шарфи рекомендується компактно складати або скручувати у вигляді рулону. Щодо спортивного одягу, йому можна виділити спеціальну поличку для зберігання.

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