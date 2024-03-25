Як правильно зберігати сир, щоб залишався свіжим довше

Сир – це не лише універсальний, але й недешевий продукт. Тому важливо правильно його зберігати, щоб він довше залишався свіжим та смачним. Про це пише PixelInform.

Читайте також: Забудьте про пластикові контейнери: як зберігати полуницю в холодильнику свіжою до двох тижнів

Захистіть сир від пересихання:

Загорніть сир у харчову плівку, пергамент або фольгу.

Переконайтеся, що краї добре зафіксовані, щоб не допустити попадання повітря.

Використовуйте герметичну посудину зі скла або пластику.

Виберіть правильне місце для зберігання:

Зберігайте сир у відсіку для фруктів та овочів у вашому холодильнику.

Не кладіть сир на дверцята холодильника, адже перепади температур можуть призвести до його псування.

Зберігайте різні сорти сиру окремо:

Сири з різким запахом можуть просочити інші сири своїм ароматом.

Не кладіть різні сорти сиру в один контейнер.

Не зберігайте сир поряд з сирими яйцями.

Пам'ятайте про термін придатності:

Навіть при правильному зберіганні сир з часом втрачає свій смак і аромат.

Дотримуючись цих простих порад, ви зможете зберегти сир свіжим і смачним протягом тривалого часу.

Ось кілька додаткових порад:

Тверді сири можна зберігати в холодильнику до 10 днів, м'які сири – до 5 днів, а розсольні сири – до 7 днів.

можна зберігати в холодильнику до 10 днів, – до 5 днів, а – до 7 днів. Сир з пліснявою можна зберігати до 4 тижнів.

можна зберігати до 4 тижнів. Перед вживанням дайте сиру постояти при кімнатній температурі протягом 30 хвилин, щоб він розкрив свій аромат і смак.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно зберігати продукти.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!