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Як правильно готувати спаржу, щоб вона була смачна та корисна

Тетяна Фіалкова

Як правильно готувати спаржу, щоб вона була смачна та корисна
Як правильно готувати спаржу, щоб вона була смачна та корисна

Ось такий пучок спаржі бланширую за раз у чавунній сковороді (всередині емаль). Головне, пам'ятаємо – спаржа готується дуже швидко. Відрізаємо 2-4 см нижньої частини спаржі - внизу вона зазвичай тверда і жувати її неприємно.

Далі текст мовою оригіналу

Иногда нужно очищать спаржу в нижней части, если верхний слой стебля очень твердый. Но я стараюсь выбирать стебельки потоньше "помоложе", которые не требуют очистки и снизу имеется минимум твердой части.

Спаржу бланширую в подсоленной кипящей воде в течение 1 минуты. В принципе после этого она уже готова, но мне нравится больше, когда дополнительно обжариваю спаржу на масле авокадо/сливочном масле в течение 2-3 минут. Получается очень вкусно.

Не к столу будет сказано.

В директ каждый год спрашивают об одном и том же: почему после приема спаржи моча имеет специфический запах? Виновато в этом химическое соединение asparagusic acid – кислота, которую организм человека разлагает на серосодержащие соединения. Эти соединения летучи и при комнатной температуре они переходят из жидкого в газовое состояние и испаряются. Именно поэтому сразу вы можете ощущать нетипичный для вас запах.

Джерело:instagram.com

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