Як правильно робити макіяж очей після 40 років

З плином часу шкіра навколо очей значно втрачає еластичність, і косметика, яка раніше освіжала обличчя, може стати нашим супротивником, лише підкреслюючи вікові зміни. Однак вирішити цю проблему та змусити макіяж знову працювати на вашу користь цілком можливо.

Фахівці з візажу рекомендують переглянути свій підхід до мейкапу. OBOZ.UA зібрав ключові поради, які допоможуть зробити макіяж очей вашим союзником знову.

Приділіть увагу догляду

Подібно до того, як картину краще малювати на якісно підготовленому полотні, макіяж слід наносити на доглянуту шкіру. Зверніться до спеціаліста для підбору засобів, які допоможуть правильно очистити, відлущити та зволожити вашу шкіру.

Застосовуйте базу під макіяж

На шкірі з вираженою текстурою тіні можуть скочуватися. Щоб запобігти цьому, використовуйте праймер. Він не лише подовжить стійкість макіяжу, але й зробить його більш виразним.

Освітлюйте водну лінію

Підведення водної лінії світлішим відтінком, наприклад, бежевим, надасть погляду свіжості та відкритості. Натомість темні кольори можуть зробити очі більш втомленими.

Розгляньте можливість використання термотуші

Цей вид туші створює навколо вій стійкі трубочки. Вона не обсипається і не розмазується, що запобігає поглибленню тіней під очима. Єдиний недолік – можливе розтікання при контакті з водою.

Наносьте макіяж, дивлячись прямо перед собою

Цей прийом особливо корисний для тих, у кого є нависла повіка. Піднімання повіки чи погляд убік під час нанесення макіяжу може призвести до неправильного врахування цієї особливості.

Експериментуйте з кольорами дорогоцінного каміння

Хоча темні та нюдові відтінки завжди актуальні, кольори, що доповнюють ваші очі, можуть творити дива. Спробуйте смарагдовий зелений чи глибокий сапфіровий синій для свіжості та яскравості.

Дбайте про чистоту інструментів

З віком шкіра стає більш сухою і чутливою. Очі також реагують на все гостріше. Неочищені пензлі та спонжі можуть викликати подразнення та інші проблеми. Тому регулярно очищуйте свої інструменти для макіяжу.

Надайте форму віям

Нічого так не відкриває погляд, як гарно підкручені вії. Придбайте відповідну туш і спробуйте спеціальні щипці для підкручування вій.

Віддавайте перевагу легким текстурам

Чим менше ви розтягуєте шкіру повік, тим краще. Обирайте продукти для макіяжу очей, які легко наносяться. Спробуйте гелеві олівці чи кремові тіні для кращого результату.

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Підфарбовуйте нижні вії

Легке нанесення туші на нижні вії може допомогти візуально розширити очі. Навіть якщо раніше вам не подобався цей метод, спробуйте його знову – результат може вас приємно здивувати.

Обирайте засоби з доглядаючим ефектом

З віком наша шкіра потребує більшого догляду. Шукайте продукти для макіяжу, які додатково зволожують або живлять шкіру.

Ретельно очищуйте шкіру

Якісне очищення стає все важливішим з віком, оскільки забруднення та залишки макіяжу можуть накопичуватися у складках шкіри. Використовуйте спеціальні засоби для зняття макіяжу, м'який засіб для вмивання і не забувайте про зволоження – чиста шкіра найкраще його сприймає.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що не потрібно робити під час зняття макіяжу.

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