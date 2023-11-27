Як правильно дарувати гроші, щоб не накликати неприємності: три дієві поради

Іноді важко обрати ідеальний подарунок для близьких або друзів, тому багато людей вибирають розумне рішення - подарунок у вигляді грошей. Але чи можна це робити, враховуючи народні прикмети та забобони ?

Про це пише Час Дій.

Наші предки вірили, що подарунок у грошовій формі приносить нещасливу долю. Але важливо звертати увагу на саму ситуацію. Наприклад, на річницю весілля грошовий подарунок може бути відмінним варіантом.

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Щодо суми, існує вірування, що вона має бути непарною, аби приносити удачу. Наприклад, 101, 501 чи 1001 гривня вважаються вдалими варіантами, оскільки парні суми можуть асоціюватися із негативом.

Забобони також впливають на час та день тижня дарування грошей. Не варто робити грошові подарунки ввечері та у четвер, щоб уникнути фінансових проблем та втрат.

Під час дарування грошей важливо додати особисте повідомлення. Такий підхід дозволяє зробити грошовий подарунок більш цікавим.

Нагадаємо, ми вже писали, які прикмети про гроші дійсно працюють.

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