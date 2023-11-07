Як посмажити відбивні, щоб вони вийшли соковитими: кулінарний лайфхак з газованою водою

Приготування смачних відбивних стає простішим завдяки лайфхаку, яким поділився кухар і учасник "Майстер Шефа" Самвелем Адамяном.

У коментарях до відео в TikTok люди підтвердили, що цей лайфхак дійсно працює. Деякі з них навіть зазначили, що вони використовують його вже протягом багатьох років.

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Ось як це зробити:

Візьміть окрему ємність з бортиками. Додайте 250 мл води, яку можна взяти з крана або використовувати мінеральну воду. В цю воду додайте дві щіпки солі, незалежно від того, чи це буде морська, гімалайська, або звичайна сіль. Додайте 3-4 зубчики часнику, роздавіть їх, і також додайте суміш перців. Ретельно розчиніть цю суміш у воді. Помістіть відбиті шматки м'яса в цю ємність з солоним розчином та часником. Залиште їх там протягом 15 хвилин, щоб вони просочилися. Під час того, як ви маринуєте м'ясо, готуйте кляр для відбивних.

Самвел Адамян наголошує, що цей спосіб дозволяє соковитими відбивними позбутися надмірної рідини під час смаження. Крім того, завдяки цьому лайфхаку шматочки м'яса рівномірно просолені і проперчені, що робить їх особливо смачними.

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