Як випрати килимки у ванній, щоб не розводити плісняву

Регулярне чищення килимків для ванної кімнати є важливим для боротьби з цвіллю. Варто чистити їх принаймні раз на тиждень.

Килимки, які прилипають до підлоги, не можуть циркулювати повітря або висихати, і це створить вологу та призведе до накопичення плісняви. Перевірте бірку з догляду за килимком перед його пранням, оскільки це забезпечить його належне очищення, повідомляє Express.co.uk.

Килимки не тільки вбирають вологу та пару, але також пил, бруд і волосся. Вкрай важливо струшувати килимок перед пранням, щоб видалити будь-яке небажане сміття та уникнути засмічення пральних машин згодом.

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Якщо килимок має гумовий бік, протріть цю ділянку тканиною, щоб видалити будь-який видимий бруд. Переконайтеся, що під час прання в машині вибираєте теплий режим, а не гарячий. Прання при високій температурі призведе до зміни кольору.

Використовуйте миючий засіб із запахом і додайте харчову соду. Це допоможе усунути запахи, зробити кольори яскравішими та зменшити кількість бактерій.

Ніколи не перевантажуйте пральну машину. Періть килимок окремо і ніколи не використовуйте інші тканини, наприклад рушники, оскільки існує ризик того, що бактерії можуть перенестися з одного матеріалу на інший.

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