Як випрати велику ковдру, якщо вона не поміщається у пральну машину: поради господинь
Як випрати велику ковдру, якщо вона не поміщається у пральну машину: поради господинь
Багато хто вважає, що велику ковдру або плед можна випрати тільки в хімчистці. Однак існують способи зробити це самостійно вдома, не докладаючи особливих зусиль.
Про це пише Радіотрек.
Що потрібно:
- Тепла вода
- Сода (6 столових ложок)
- Рідина для миття посуду (2 столові ложки)
- Гель для прання
Як прати:
- Наберіть у ванну теплу воду.
- Додайте соду, рідину для миття посуду та гель для прання.
- Замочіть ковдру в розчині на 4 години.
- Періодично перевертайте ковдру, щоб вона рівномірно намокла.
- Через 4 години злийте воду і залийте ковдру чистою теплою водою.
- Дайте постояти ще годину.
- Прополощіть ковдру. Для цього можна використовувати руки, ноги або швабру.
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Як висушити:
- Дайте ковдрі полежати у ванні під гнітом. Наприклад, можна поставити зверху відро, наповнене водою.
- Потім можна викрутити ковдру або розвісити над ванною на якусь конструкцію, щоб стекла вода.
- Майже суху ковдру перенесіть на балкон і досушіть, як зазвичай.
Поради:
- Для прання ковдри вибирайте м'який миючий засіб, який не містить хлору або інших агресивних речовин.
- Якщо ковдра сильно забруднена, можна додати до розчину для замочування трохи нашатирного спирту.
- Для того, щоб ковдра краще просохла, можна її злегка віджати.
Нагадаємо, ми вже писали, чому не можна прати при 40 градусах.
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