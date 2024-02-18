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Як посадити айстри на розсаду з насіння: поради досвідчених квітникарів

Ігор Романько

Як садити та вирощувати насіння айстр

Айстри – чудові квіти, які прикрасять будь-яку ділянку. Їх можна виростити з насіння, дотримуючись кількох нескладних порад. Завдяки правильному догляду ваші айстри будуть радувати вас красою протягом усього літа.

Дотримуючись цих простих порад з сайту noviydoctor, ви зможете виростити з насіння міцну розсаду айстр, яка порадує вас пишним цвітінням.

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Вибір насіння:

  • Вибирайте свіже насіння від відомого виробника.
  • Купуйте насіння в спеціалізованих магазинах або перевірених інтернет-магазинах.

Грунт:

  • Використовуйте легкий та добре дренований грунт.
  • Можна купити готову суміш для розсади або приготувати її самостійно, змішавши дрібний перегній з перлітом або кокосовим волокном.

Посів:

  • Зробіть у ґрунті невеликі отвори глибиною 1-2 см.
  • Покладіть по одному насінню в кожну ямку, присипте тонким шаром ґрунту і злегка зволожте.
  • Накрийте контейнер плівкою або склом до появи сходів.

Проростання:

  • Поставте контейнер у тепле й освітлене місце, але не під прямі сонячні промені.
  • Оптимальна температура для проростання – 18-21°C.
  • Регулярно зволожуйте ґрунт, не допускаючи його пересихання або перезволоження.

Після сходів:

  • Забезпечте розсаді достатньо світла.
  • Поступово знижуйте температуру і збільшуйте вологість повітря.
  • Після появи 2-3 справжніх листків розсадіть рослини в окремі горщики або на грядку.

Додаткові поради:

  • Для кращого проростання насіння можна замочити їх у теплій воді на кілька годин перед посівом.
  • Після пікірування прищипуйте верхівки розсади, щоб стимулювати кущіння.
  • Регулярно поливайте айстри, але не переливайте.
  • Підгодовуйте айстри комплексними добривами 2-3 рази за сезон.
  • Видаляйте зів'ялі квіти, щоб стимулювати цвітіння.

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