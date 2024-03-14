Як зрозуміти, що ти себе не поважаєш

БЛОГ

1. Ти дозволяєш іншим обговорювати твоє життя надмірно.

2. Твоя самооцінка залежить від схвалення оточуючих.

3. Ти ставиш себе не на перше місце.

4. Ти часто сердишся.

5. Ти не відпускаєш минуле.

6. Ти часто зриваєшся на людей.

7. Ти часто робиш те, що тобі не подобається.

8. Ти продовжуєш дружити чи залишатися у стосунках де до тебе погано ставляться чи використовують.

9. Ти погано думаєш і відгукуєшся про себе.

10. Ти багато пліткуєш.

Якщо ви помічаєте в собі більше половини цих ознак, то ви не поважаєте себе належним чином.

А це одна з найважливіших опор на себе.

Відчувати себе цінністю, гідною людиною.

І цю опору треба зміцнювати.