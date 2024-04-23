Як зрозуміти, що пральну машину треба терміново чистити: поради спеціаліста

Пральна машина - це незамінний помічник у побуті, який значно полегшує процес прання та економить час. Проте, як і будь-яка побутова техніка, машинка потребує регулярного догляду, щоб зберегти свою працездатність та ефективність.

Сьогодні ми поговоримо про те, як часто слід чистити пральну машину та які методи можна використовувати для цього. Багато людей не знають, як часто потрібно чистити пральну машину.Фахівець з продукції AEG Майкл Форбс зазначає, що існує один вірний "червоний прапорець", який свідчить про те, що терміново потрібно провести очищення: запах тухлих яєць з барабана пральної машини. Про це пише Mirror.

Цей запах свідчить про те, що всередині барабана накопичилися бактерії, які згодом можуть призвести до виникнення плісняви.

Пліснява не лише псує одяг, але й може негативно вплинути на ваше здоров'я, викликаючи респіраторні проблеми.

Як почистити пральну машину:

Майкл Форбс рекомендує використовувати для очищення пральної машини спеціальні хімічні засоби.

Проте, експерт також зазначає, що можна обійтися без магазинних засобів та провести очищення за допомогою соди та оцту:

Додайте чашку соди в барабан машинки.

Налийте пів склянки оцту в лоток для миючих засобів.

Запустіть машинку на режим прання з найвищою температурою.

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Додаткові поради:

Після кожного прання залишайте дверцята машинки та відсік для миючого засобу трохи відкритими, щоб техніка просохла та провітрилася.

Регулярно проводьте очистку лотка для миючого засобу та фільтра.

Використовуйте якісні пральні порошки та кондиціонери, які відповідають типу вашого одягу.

Не перевантажуйте пральну машинку.

Не використовуйте занадто багато миючого засобу.

Нагадаємо, ми вже писали, скільки порошку треба сипати у пральну машину.

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