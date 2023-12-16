Як зрозуміти, що орхідею потрібно лікувати: ознаки

Орхідеї можуть не лише приносити радість своїм цвітінням, але й стати об'єктом турбот та клопоту через проблеми з корінням, опадання бутонів та покриття листя липкими краплями. У таких випадках варто приділити увагу рослині.

Про це повідомило видання Ua-novosti. Зазначили, що прозорі липкі краплі не завжди свідчать про проблеми з орхідеєю, зокрема в деяких випадках це може бути звичайним нектаром.

Але, якщо ви помітили такі краплі, але впевнені, що це не нектар, обов'язково приділіть увагу своїй орхідеї. Це може бути ознакою нападу шкідників або наявності грибкових хвороб.

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У таких випадках варто уважно оглядати рослину, так ви зможете помітити маленьких білих жуків, напівпрозорих черв'яків або личинок. Якщо ви знайшли такі шкідники – потрібно відокремити орхідею від інших рослин, організувавши своєрідну карантинну зону. Після цього необхідно видалити всіх шкідників механічним способом, очистити пагони і обробити рослину.

Якщо шкідників немає, але з'явилися плями або борошниста роса, потрібно обприскати орхідею фунгіцидом. Також слід зменшити вологість в приміщенні та тимчасово обмежити полив.

У випадку, якщо орхідея не має ні шкідників, ні хвороб, причиною може бути надлишок вологості в повітрі або землі. У такій ситуації рекомендується знизити вологість і змити липкі краплі на листках м'якою ганчіркою, оскільки в іншому випадку – це може призвести до розвитку грибкових хвороб.

Нагадаємо, ми вже писали, що заборонено робити при вирощуванні орхідеї.

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