Як зрозуміти, що чоловік вас вже не кохає: 10 ознак

Кожна з нас хоч раз у житті задавалася питанням: "Чи любить мене мій чоловік?". На жаль, іноді відповідь буває не такою однозначною, як хотілося б. Щоб розпізнати зміни в почуттях партнера, варто звернути увагу на дрібниці. Про це пише ТСН.

Ось 10 ознак, які можуть вказати на те, що кохання поступово згасає:

Зникли ніжні слова: Якщо замість "котика" і "сонечка" ви чуєте лише ім'я, це тривожний сигнал. Критика замість компліментів: Коли кожен ваш недолік стає предметом обговорення, це не просто прискіпливість, а відсутність поваги. Обговорення ваших недоліків з оточенням: Якщо він сміється з вас у компанії друзів, це говорить про те,що йому байдуже до ваших почуттів. Відсутність уваги до ваших слів: Коли він не слухає вас, перебиває або змінює тему, це означає, що ваші думки йому нецікаві. Бажання вас "переробити": Якщо він постійно говорить про те, що вам потрібно схуднути, змінити зачіску або стиль одягу, це ознака того, що він не любить вас такою, яка ви є. Відсутність захисту: Люблячий чоловік завжди готовий захистити свою жінку. Якщо ви відчуваєте себе беззахисною поруч з ним, це привід замислитися.

І це лише деякі з ознак, які можуть вказати на охолодження почуттів у парі. Звичайно, кожна ситуація індивідуальна, і тільки ви можете прийняти рішення про подальші стосунки.

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