Як помитися, коли в душі немає води через відключення світла: лайфхак з садовим обприскувачем

Літо у розпалі, а з ним і спека, яка виснажує не лише тіло, але й нерви. Не завжди є можливість прийняти душ, особливо у похідних умовах або під час відключення води та світла.

Однак існує безліч способів відчути себе свіжим та чистим навіть без доступу до води. На допомогу можуть прийти прості підручні засоби. А ще блогери радять запастися туристичними пристроями.

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1. Сухий шампунь:

Цей чудовий винахід рятує у ситуаціях, коли немає можливості помити волосся. Просто нанесіть його на коріння волосся, помасажуйте, а потім розчешіть. Сухий шампунь допоможе позбутися жирного блиску, бруду та неприємного запаху.

2. Вологі серветки:

Вологі серветки – універсальний помічник, який завжди виручить. Вони підходять для очищення обличчя, рук, тіла, а деякі навіть можна використовувати для демакіяжу. Обирайте серветки без спирту, щоб не дратувати шкіру.

3. Садовий обприскувач (з ручною помпою):

Якщо у вас є садовий обприскувач, ви можете використовувати його для імпровізованого душу. Бажано, аби цей пристрій був новим, щойно з магазину. Ополосніть його, коли буде вода, наповніть чистою водою та поставте грітися на сонці, аби за потреби скористатися.

4. Туристичний душ:

Це компактний пристрій, який легко складати та переносити .Він працює за допомогою насоса, який подає воду з місткості на ваше тіло.

5. Саморобний душ:

Якщо у вас немає садового обприскувача або туристичного душу, ви можете зробити саморобний душ з пластикового бутля. Підвісьте його до міцної опори догори дном. Просвердліть у кришечці від пляшки кілька невеликих отворів, наповніть водою і зачекайте поки вода нагріється. На цей час дірочки в кришечці можна перекрити ізолентою чи скотчем.

6. Вологі рушники: ще один чудовий спосіб освіжитися. Їх можна використовувати для очищення тіла, обличчя та рук. Зберігайте вологі рушники у холодильнику, щоб вони були ще більш освіжаючими.

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