Як помити вікна, щоб довго лишались чистими: дієвий лайфхак

Мити вікна - це не найприємніше заняття, особливо якщо дощ знову і знову змиває вашу роботу. Щоб вікна блищали чистотою кілька місяців, навіть у дощову погоду, можна використовувати спеціальний захисний засіб.

Про це пише prostoway.

Що потрібно:

Пів склянки води

1 столова ложка кондиціонера для волосся

1 ложка гліцерину

Як зробити:

Змішайте всі інгредієнти в чистій ємності. Нанесіть засіб на вимите вікно за допомогою розпилювача або губки. Відполіруйте скло сухою ганчіркою.

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Якщо ви будете регулярно використовувати цей засіб, ваші вікна завжди будуть чистими та блискучими.

Ось кілька додаткових порад, які допоможуть вам зробити вікна стійкими до дощу:

Використовуйте м'яку тканину для миття вікон.

Не використовуйте агресивні миючі засоби, які можуть пошкодити скло.

Прополощіть вікна чистою водою після миття.

Нагадаємо, ми вже писали, як легко помити вікна без розводів.

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