Як допомогти домашньому улюбленцю пережити спеку: корисні поради від ветеринарів

Ціхоцька Марія

Коти та собаки особливо вразливі до перегріву

Літня спека — справжнє випробування не лише для людей, а й для домашніх улюбленців. Коти та собаки особливо вразливі до перегріву, адже не можуть сказати, що їм жарко, і не мають ефективного механізму охолодження через потовиділення.

Найважче довгошерстим тваринам, які буквально "варяться" у своїй густій шерсті. Фахівці centralna.vet поділилися порадами, як допомогти пухнастикам комфортно пережити спеку навіть без кондиціонера.

Як подбати про тварину в спекотні дні

Постійна вода

  • міняйте воду кілька разів на день;
  • використовуйте металеві чи керамічні миски;
  • додавайте кубики льоду;
  • пропонуйте фонтанчики або заморожені ласощі.

Комфорт у домі

  • зашторюйте вікна та створюйте затінок;
  • дозвольте тварині лежати на прохолодній плитці;
  • забезпечте вентиляцію (але не спрямовуйте потік прямо на мордочку);
  • кондиціонер тримайте на 22–24°C.

Охолоджувальні смаколики

  • для собак: заморожені фрукти, йогурт без цукру чи бульйон у кубиках;
  • для котів: крижинки з вологого корму чи води з краплею тунцевого соку.
  1. Зволоження повітря Використовуйте зволожувач — це допоможе тварині легше дихати, покращить стан шерсті та знизить ризик перегріву.
  2. Імпровізоване охолодження
  • охолоджувальні килимки чи жилети;
  • пляшки з прохолодною водою, загорнуті в тканину;
  • вологий рушник для легкого охолодження.

Менше активності

Вигулюйте собак рано-вранці або ввечері, завжди у тіні й із водою під рукою. Ігри з котами теж варто обмежити у спеку.

Ознаки перегріву у тварин

  • часте важке дихання, відкрита паща;
  • гарячі лапки та вушка;
  • млявість, відмова від їжі;
  • хитка хода чи оніміння.

У такому разі терміново перенесіть улюбленця в прохолоду, дайте воду, охолодіть рушником і зверніться до ветеринара.

