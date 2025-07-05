Як отримати щедрий врожай помідорів і баштанних: секрети підживлення під час цвітіння

Цього року на ділянці помідори вже почали активно цвісти, а також з’явилися перші зав’язі. Досвідчена городниця радить підживлювати їх "баковою сумішшю", яку розпилює на листя.

Це допомагає отримати багатий урожай – великі, солодкі плоди, а також захистити рослини від хвороб. Особливо важливо підтримувати зав’язування плодів на верхніх гілках, особливо коли погода нестабільна, і чергуються прохолодні та сонячні дні, пише ТСН.

Так само цим розчином підживлюється і баштан. Незважаючи на раннє висаджування розсади та мінливі погодні умови, баштанні культури добре прижилися і активно ростуть. Це ще раз підкреслює, наскільки важливе своєчасне внесення добрив для здоров’я рослин та їхнього плодоношення.

Для обробки помідорів і баштанних овочів рекомендується використовувати таку суміш для обприскування:

Борна кислота: 10 грамів на 10 літрів води. Бор – це мікроелемент, який має вирішальне значення під час цвітіння і формування плодів. Він забезпечує правильне формування пилку, його життєздатність та успішне запліднення квіток. Якщо бору недостатньо, квітки можуть опадати, а зав’язування плодів буде слабким. До того ж борна кислота має фунгіцидні властивості, що допомагає рослинам захищатися від деяких грибкових захворювань. Особливо корисна вона для помідорів, огірків і картоплі.

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Монофосфат калію: 10 грамів на 10 літрів води. Це добриво є важливим джерелом фосфору та калію – ключових макроелементів для рослин у період цвітіння і плодоношення. Фосфор сприяє розвитку кореневої системи та активує енергетичні процеси, а калій покращує якість плодів, збільшує їх розмір і солодкість, а також підвищує стійкість рослин до хвороб. Крім того, калій допомагає рослинам ефективніше адаптуватися до погодних стресів.

Інгредієнти слід ретельно розчинити у невеликій посудині, постійно помішуючи до повного розчинення, після чого перелити у бак обприскувача.

Обробку бажано виконувати вранці за відсутності сильного вітру та яскравого сонця. Це забезпечить рівномірне нанесення розчину на листя і кращу його засвоюваність рослинами. Також варто переконатися, що найближчим часом не прогнозується дощ, аби суміш не була змита. Обприскування слід робити рясно, щоб засіб покрив усі частини рослини.

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