Як пофарбувати яйця на Великдень за допомогою цибулиння
Християни східного обряду ось-ось зустрічатимуть Великдень! Хочете цього року здивувати своїх близьких незвичайними крашанками?
Спробуйте цей простий та оригінальний спосіб фарбування яєць з використанням лише натуральних інгредієнтів! Він дуже простий, але вразить ефектом. Про це пише nv.ua.
Вам знадобиться:
- Яйця (бажано домашні, коричневі)
- Цибулиння (2 жмені)
- Різноманітні листочки (петрушка, кріп, смородина, малина)
- Капронові колготки
- Каструля
- Вода
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Інструкція:
- Підготуйте цибулиння: Промийте цибулиння та залийте його водою в каструлі. Доведіть до кипіння і варіть 10 хвилин.
- Підготуйте яйця: Дістаньте яйця з холодильника заздалегідь, щоб вони не потріскали при варінні. Промийте та витріть їх насухо.
- Створіть візерунки: Прикладіть листочки до яєць, намагаючись створити цікаві композиції.
- Загорніть яйця: Обережно загорніть яйця з листочками в капронові колготки.
- Фарбування: Покладіть загорнуті яйця в каструлю з цибулевим відваром і варіть 8-10 хвилин.
- Охолодження: Після варіння вийміть яйця з каструлі та охолодіть їх у холодній воді.
- Зняття колготок: Розгорніть колготки, аби зняти їх з яєць.
- Насолоджуйтесь результатом: Ось і готові ваші незвичайні крашанки з візерунками з трав!
Поради:
- Для більш насиченого кольору крашанок можна додати у воду 1 столову ложку солі.
- Ви можете експериментувати з різними листочками, щоб створювати унікальні візерунки.
- Замість капронових колготок можна використовувати марлю або бинт.
- Готові крашанки можна змастити олією для блиску.
Нагадаємо, ми вже писали, як пофарбувати яйця на Великдень кропивою.
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