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Як пофарбувати яйця на Великдень за допомогою цибулиння

Ціхоцька Марія

Як пофарбувати яйця на Великдень за допомогою цибулиння
Спосіб дуже простий, але вразить ефектом.

Християни східного обряду ось-ось зустрічатимуть Великдень! Хочете цього року здивувати своїх близьких незвичайними крашанками?

Спробуйте цей простий та оригінальний спосіб фарбування яєць з використанням лише натуральних інгредієнтів! Він дуже простий, але вразить ефектом. Про це пише nv.ua.

Вам знадобиться:

  • Яйця (бажано домашні, коричневі)
  • Цибулиння (2 жмені)
  • Різноманітні листочки (петрушка, кріп, смородина, малина)
  • Капронові колготки
  • Каструля
  • Вода

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Інструкція:

  1. Підготуйте цибулиння: Промийте цибулиння та залийте його водою в каструлі. Доведіть до кипіння і варіть 10 хвилин.
  2. Підготуйте яйця: Дістаньте яйця з холодильника заздалегідь, щоб вони не потріскали при варінні. Промийте та витріть їх насухо.
  3. Створіть візерунки: Прикладіть листочки до яєць, намагаючись створити цікаві композиції.
  4. Загорніть яйця: Обережно загорніть яйця з листочками в капронові колготки.
  5. Фарбування: Покладіть загорнуті яйця в каструлю з цибулевим відваром і варіть 8-10 хвилин.
  6. Охолодження: Після варіння вийміть яйця з каструлі та охолодіть їх у холодній воді.
  7. Зняття колготок: Розгорніть колготки, аби зняти їх з яєць.
  8. Насолоджуйтесь результатом: Ось і готові ваші незвичайні крашанки з візерунками з трав!

Поради:

  • Для більш насиченого кольору крашанок можна додати у воду 1 столову ложку солі.
  • Ви можете експериментувати з різними листочками, щоб створювати унікальні візерунки.
  • Замість капронових колготок можна використовувати марлю або бинт.
  • Готові крашанки можна змастити олією для блиску.

Нагадаємо, ми вже писали, як пофарбувати яйця на Великдень кропивою.

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