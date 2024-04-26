Як пофарбувати яйця на Великдень за допомогою цибулиння

Християни східного обряду ось-ось зустрічатимуть Великдень! Хочете цього року здивувати своїх близьких незвичайними крашанками?

Спробуйте цей простий та оригінальний спосіб фарбування яєць з використанням лише натуральних інгредієнтів! Він дуже простий, але вразить ефектом. Про це пише nv.ua.

Вам знадобиться:

Яйця (бажано домашні, коричневі)

Цибулиння (2 жмені)

Різноманітні листочки (петрушка, кріп, смородина, малина)

Капронові колготки

Каструля

Вода

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Інструкція:

Підготуйте цибулиння: Промийте цибулиння та залийте його водою в каструлі. Доведіть до кипіння і варіть 10 хвилин. Підготуйте яйця: Дістаньте яйця з холодильника заздалегідь, щоб вони не потріскали при варінні. Промийте та витріть їх насухо. Створіть візерунки: Прикладіть листочки до яєць, намагаючись створити цікаві композиції. Загорніть яйця: Обережно загорніть яйця з листочками в капронові колготки. Фарбування: Покладіть загорнуті яйця в каструлю з цибулевим відваром і варіть 8-10 хвилин. Охолодження: Після варіння вийміть яйця з каструлі та охолодіть їх у холодній воді. Зняття колготок: Розгорніть колготки, аби зняти їх з яєць. Насолоджуйтесь результатом: Ось і готові ваші незвичайні крашанки з візерунками з трав!

Поради:

Для більш насиченого кольору крашанок можна додати у воду 1 столову ложку солі.

Ви можете експериментувати з різними листочками, щоб створювати унікальні візерунки.

Замість капронових колготок можна використовувати марлю або бинт.

Готові крашанки можна змастити олією для блиску.

Нагадаємо, ми вже писали, як пофарбувати яйця на Великдень кропивою.

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