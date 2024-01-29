Русский
Здоров'я

Як схуднути після 40 років: 5 правил від дієтолога

Ігор Романько

Як скинути зайву вагу після 40 років

Після 40 років схуднути стає складніше, адже багато процесів в організмі сповільнюються. Проте, за допомогою правильної стратегії, скинути вагу та підтримувати її в нормі все ж таки можливо.

Про це пише molbuk.ua. Зі здоровим способом життя ви зможете схуднути та покращити своє загальне самопочуття.

1. З'ясуйте, скільки вам потрібно калорій.

Потреба в калоріях з віком змінюється, тому для підтримки ваги вам може знадобитися менше калорій, ніж у 20 чи 30 років.

  • 36-40 років:
    • При сидячому способі життя: 1800-2400 калорій
    • При помірно активному: 2000-2600 калорій
    • При активному: 2200-2800 калорій
  • 41-45 років:
    • При сидячому способі життя: 1800-2200 калорій
    • При помірно активному: 2000-2600 калорій
    • При активному: 2200-2800 калорій

Щоб схуднути:

  • Відніміть 500-750 калорій від показника підтримки ваги.
  • Це допоможе вам втрачати до 1 кг на тиждень, що вважається безпечним та підтримуваним у довгостроковій перспективі.
  • Не опускайтеся нижче 1200 калорій на день, щоб уникнути дефіциту поживних речовин.

2. Віддавайте перевагу білку.

Білок дає відчуття ситості, що може допомогти вам їсти менше протягом дня.

  • Рекомендована добова норма: 0,8 г білка на кілограм вашої маси тіла.
  • Продукти, багаті на білок:
    • Нежирне м'ясо, птиця, риба
    • Яйця
    • Молочні продукти
    • Бобові
    • Горіхи та насіння

3. Скоротіть вживання вуглеводів.

  • Рекомендована добова норма: 50-100 г чистих вуглеводів.
  • Чисті вуглеводи: загальна кількість вуглеводів мінус грамів клітковини.
  • Продукти з високим вмістом вуглеводів:
    • Зернові
    • Фрукти
    • Овочі

4. Тримайте стрес під контролем.

Хронічний стрес може призвести до збільшення ваги.

  • Способи боротьби зі стресом:
    • Медитація
    • Йога
    • Фізичні вправи
    • Прогулянки на природі
    • Спілкування з близькими

5. Перегляньте свій режим тренувань.

  • Рекомендується:
    • Силові тренування 2-3 рази на тиждень.
    • Кардіо-тренування 3-5 разів на тиждень.
    • Інтервальні тренування високої інтенсивності 1-2 рази на тиждень.

Пам'ятайте:

  • Схуднення - це марафон, а не спринт.
  • Не очікуйте миттєвих результатів.
  • Зосередьтеся на здорових харчових звичках та регулярних фізичних вправах.
  • Будьте терплячі та не здавайтеся.

Додаткові поради:

  • Пийте багато води.
  • Висипайтеся.
  • Уникайте алкоголю та цукру.
  • Ведіть щоденник харчування.
  • Зверніться за допомогою до дієтолога.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Радимо також звернути увагу на рецепт корисної яєшні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!

Здоров'я