Як схуднути після 40 років: 5 правил від дієтолога

Як скинути зайву вагу після 40 років

Після 40 років схуднути стає складніше, адже багато процесів в організмі сповільнюються. Проте, за допомогою правильної стратегії, скинути вагу та підтримувати її в нормі все ж таки можливо.

Про це пише molbuk.ua. Зі здоровим способом життя ви зможете схуднути та покращити своє загальне самопочуття.

1. З'ясуйте, скільки вам потрібно калорій.

Потреба в калоріях з віком змінюється, тому для підтримки ваги вам може знадобитися менше калорій, ніж у 20 чи 30 років.

36-40 років: При сидячому способі життя: 1800-2400 калорій При помірно активному: 2000-2600 калорій При активному: 2200-2800 калорій

41-45 років: При сидячому способі життя: 1800-2200 калорій При помірно активному: 2000-2600 калорій При активному: 2200-2800 калорій



Щоб схуднути:

Відніміть 500-750 калорій від показника підтримки ваги.

Це допоможе вам втрачати до 1 кг на тиждень, що вважається безпечним та підтримуваним у довгостроковій перспективі.

Не опускайтеся нижче 1200 калорій на день, щоб уникнути дефіциту поживних речовин.

2. Віддавайте перевагу білку.

Білок дає відчуття ситості, що може допомогти вам їсти менше протягом дня.

Рекомендована добова норма: 0,8 г білка на кілограм вашої маси тіла.

0,8 г білка на кілограм вашої маси тіла. Продукти, багаті на білок: Нежирне м'ясо, птиця, риба Яйця Молочні продукти Бобові Горіхи та насіння



3. Скоротіть вживання вуглеводів.

Рекомендована добова норма: 50-100 г чистих вуглеводів.

50-100 г чистих вуглеводів. Чисті вуглеводи: загальна кількість вуглеводів мінус грамів клітковини.

загальна кількість вуглеводів мінус грамів клітковини. Продукти з високим вмістом вуглеводів: Зернові Фрукти Овочі



4. Тримайте стрес під контролем.

Хронічний стрес може призвести до збільшення ваги.

Способи боротьби зі стресом: Медитація Йога Фізичні вправи Прогулянки на природі Спілкування з близькими



5. Перегляньте свій режим тренувань.

Рекомендується: Силові тренування 2-3 рази на тиждень. Кардіо-тренування 3-5 разів на тиждень. Інтервальні тренування високої інтенсивності 1-2 рази на тиждень.



Пам'ятайте:

Схуднення - це марафон, а не спринт.

Не очікуйте миттєвих результатів.

Зосередьтеся на здорових харчових звичках та регулярних фізичних вправах.

Будьте терплячі та не здавайтеся.

Додаткові поради:

Пийте багато води.

Висипайтеся.

Уникайте алкоголю та цукру.

Ведіть щоденник харчування.

Зверніться за допомогою до дієтолога.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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