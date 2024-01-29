Як схуднути після 40 років: 5 правил від дієтолога
Після 40 років схуднути стає складніше, адже багато процесів в організмі сповільнюються. Проте, за допомогою правильної стратегії, скинути вагу та підтримувати її в нормі все ж таки можливо.
Про це пише molbuk.ua. Зі здоровим способом життя ви зможете схуднути та покращити своє загальне самопочуття.
1. З'ясуйте, скільки вам потрібно калорій.
Потреба в калоріях з віком змінюється, тому для підтримки ваги вам може знадобитися менше калорій, ніж у 20 чи 30 років.
- 36-40 років:
- При сидячому способі життя: 1800-2400 калорій
- При помірно активному: 2000-2600 калорій
- При активному: 2200-2800 калорій
- 41-45 років:
- При сидячому способі життя: 1800-2200 калорій
- При помірно активному: 2000-2600 калорій
- При активному: 2200-2800 калорій
Щоб схуднути:
- Відніміть 500-750 калорій від показника підтримки ваги.
- Це допоможе вам втрачати до 1 кг на тиждень, що вважається безпечним та підтримуваним у довгостроковій перспективі.
- Не опускайтеся нижче 1200 калорій на день, щоб уникнути дефіциту поживних речовин.
2. Віддавайте перевагу білку.
Білок дає відчуття ситості, що може допомогти вам їсти менше протягом дня.
- Рекомендована добова норма: 0,8 г білка на кілограм вашої маси тіла.
- Продукти, багаті на білок:
- Нежирне м'ясо, птиця, риба
- Яйця
- Молочні продукти
- Бобові
- Горіхи та насіння
3. Скоротіть вживання вуглеводів.
- Рекомендована добова норма: 50-100 г чистих вуглеводів.
- Чисті вуглеводи: загальна кількість вуглеводів мінус грамів клітковини.
- Продукти з високим вмістом вуглеводів:
- Зернові
- Фрукти
- Овочі
4. Тримайте стрес під контролем.
Хронічний стрес може призвести до збільшення ваги.
- Способи боротьби зі стресом:
- Медитація
- Йога
- Фізичні вправи
- Прогулянки на природі
- Спілкування з близькими
5. Перегляньте свій режим тренувань.
- Рекомендується:
- Силові тренування 2-3 рази на тиждень.
- Кардіо-тренування 3-5 разів на тиждень.
- Інтервальні тренування високої інтенсивності 1-2 рази на тиждень.
Пам'ятайте:
- Схуднення - це марафон, а не спринт.
- Не очікуйте миттєвих результатів.
- Зосередьтеся на здорових харчових звичках та регулярних фізичних вправах.
- Будьте терплячі та не здавайтеся.
Додаткові поради:
- Пийте багато води.
- Висипайтеся.
- Уникайте алкоголю та цукру.
- Ведіть щоденник харчування.
- Зверніться за допомогою до дієтолога.
Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.
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