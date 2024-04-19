Як подружити кота з собакою та для чого це робити

Здружити кота з собакою можливо, але це потребує терпіння, часу та послідовності. Зустріч нового члена сім‘ї для тварини завжди буде стресом, а стрес може провокувати розвиток багатьох хвороб. Крім того, пес може вкусити кішку. А кішка, захищаючись, може накинутися на собаку.

Тому правильне знайомство тварин дуже важливе, є питанням здоров'я та безпеки. Про це пише ТСН.

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Ось кілька порад, які допоможуть вам у цьому процесі:

Підготуйтеся до знайомства:

Створіть безпечний простір для кота: Це може бути кімната з мисками, лотком, ліжком та когтеточкою, де кіт може сховатися, якщо відчує себе некомфортно.

Це може бути кімната з мисками, лотком, ліжком та когтеточкою, де кіт може сховатися, якщо відчує себе некомфортно. Забезпечте вертикальний простір: Коти люблять лазити та оглядати все з висоти. Встановіть котячі дерева, полиці або інші предмети, щоб кіт міг забратися нагору й відчувати себе в безпеці.

Коти люблять лазити та оглядати все з висоти. Встановіть котячі дерева, полиці або інші предмети, щоб кіт міг забратися нагору й відчувати себе в безпеці. Обміняйте запахами: Потріть рушником кішку та собаку, а потім дайте їм понюхати рушники одне одного. Це допоможе їм звикнути до запаху один одного.

Познайомте тварин:

Зустріч відбувається в нейтральній зоні: Це місце, де жодна з тварин не відчуває себе на своїй території. Потримайте собаку на повідку, а кота - на руках або в переношці.

Це місце, де жодна з тварин не відчуває себе на своїй території. Потримайте собаку на повідку, а кота - на руках або в переношці. Дотримуйтесь спокою: Не змушуйте тварин спілкуватися. Дайте їм час звикнути одне до одного.

Не змушуйте тварин спілкуватися. Дайте їм час звикнути одне до одного. Заохочуйте спокійну поведінку: Хваліть і пригощайте ласощами кота та собаку, коли вони поводяться спокійно та не проявляють агресії.

Поступово збільшуйте час спілкування:

Зберігайте дистанцію: Не дозволяйте тваринам занадто близько підходити одне до одного на початку.

Не дозволяйте тваринам занадто близько підходити одне до одного на початку. Контролюйте ситуацію: Завжди будьте поруч, коли кіт і собака знаходяться в одній кімнаті.

Завжди будьте поруч, коли кіт і собака знаходяться в одній кімнаті. Розділяйте їх на ніч: На перших порах краще розділяти тварин на ніч, щоб вони не лякали одне одного.

Будьте терплячі:

Не очікуйте, що кіт і собака одразу стануть друзями. Здружити їх може знадобитися час.

Не карайте тварин за агресію: Це лише погіршить ситуацію.

Зверніться за допомогою до ветеринара або фахівця з поведінки тварин: Якщо у вас виникають проблеми з здружити кота з собакою, ветеринар або фахівець з поведінки тварин може дати вам додаткові поради.

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