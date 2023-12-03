Як підібрати вино для вечірки, щоб сподобалось всім: поради сомельє

Вибір вина для вечірки – завдання не з простих. Сомельє Ілона Турнанба розповідає, що вибір вина для вечірки може стати захоплюючим квестом, і надає кілька корисних порад для успішного вибору.

З’ясуйте вподобання гостей

Спробуйте визначити, які типи вина найбільше люблять ваші гості – червоне, біле чи ігристе. Це дозволить вам скласти список покупок у винному магазині.

Зверніть увагу на сезон

Обирайте вино, враховуючи сезон. Наприклад, влітку підійде свіже біле вино чи ігристе, взимку — важче червоне.

Порахуйте кількість людей

Враховуйте кількість гостей, розраховуючи близько 2-3 келихи на кожного. Можливо, знадобиться більше однієї пляшки.

Окресліть бюджет

Визначте бюджет на вино, щоб обмежити вибір і вибрати опції, які підходять за ціною.

Кулінарні поєднання

Розгляньте кулінарні поєднання, якщо плануєте подавати їжу. Легке біле вино може підійти до морепродуктів, а червоне — до стейку чи сиру.

Зверніться до винного експерта

Якщо є можливість, зверніться за порадою до сомельє для точного вибору.

Нагадаємо, ми вже писали, як обрати якісне вино.

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