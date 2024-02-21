Як підготувати теплицю до нового сезону: корисні поради від дачників

Навесні більшість садівників замислюються про підготовку теплиць до нового сезону. Адже для успішного вирощування рослин потрібно, щоб теплиці були відремонтовані та готові до роботи.

Є речі,на яку варто звернути особливо пильну увагу. Наприклад, оглянути стійкість конструкції та підготувати грунт. Про це пише gotoshop.

Перевірка конструкції

По-перше, ретельно огляньте каркас, фундамент та покриття теплиці. Якщо помітили тріщини, деформації чи інші пошкодження – замініть або полагодьте проблемні ділянки. Міцна конструкція – запорука надійного захисту рослин.

Підготовка ґрунту

Приберіть сміття та рослинні рештки з теплиці. Зніміть верхній шар ґрунту разом із збудниками хвороб та шкідниками. Додайте свіжий ґрунт з органічними добривами – компостом чи гноєм. Перекопайте та вирівняйте ґрунт, зробіть грядки.

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Знезараження теплиці

Щоб позбутися шкідників у теплиці, скористайтеся фумігацією, обприскуванням інсектицидами чи біометодами. Обов’язково дотримуйтеся правил безпеки під час роботи з хімікатами.

Посів сидератів

Для поліпшення структури ґрунту висійте сидерати – озиме жито, гірчицю, люпин. Коли вони підростуть, перекопайте разом із землею. Це додасть поживних речовин для майбутніх рослин.

Отже, дотримуючись цих кроків, ви підготуєте свої теплиці до успішного нового сезону вирощування рослин!

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