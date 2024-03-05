Як підготувати теплицю до нового сезону: корисні поради для новачків
Як підготувати теплицю до нового сезону: корисні поради для новачків
Зима завершилась, і настала довгоочікувана весна. Це ідеальний час, щоб підготувати оранжерею до нового сезону вирощування рослин. Протягом холодних місяців в ній могли накопичитися бруд та шкідники, які потрібно ретельно прибрати, перш ніж висаджувати нову розсаду. Про це пише Телеграф.
Читайте також: Чому не можна садити хвойні дерева біля хати
Як підготувати оранжерею до нового сезону:
- Прибирання залишків минулого врожаю. Старе листя може бути джерелом хвороб та цвілі, тому його слід спалити, якщо помітні ознаки ураження. Здорове листя можна додати до компосту.
- Інспекція на наявність шкідників. Під час зими оранжерея могла стати притулком для комах, слимаків та інших небажаних гостей. Ретельно огляньте всі поверхні та позбавтеся їх.
- Перевірка стану обладнання. Переконайтеся, що горщики, лавки, полиці та інші предмети не потребують ремонту чи заміни.
- Ґрунтовне прибирання:
- Підмітання підлоги.
- Миття внутрішніх і зовнішніх поверхонь полікарбонатних панелей.
- Очищення полиць та інших поверхонь миючим засобом.
- Дезінфекція горщиків, лотків для насіння та інструментів з подальшим просушуванням.
- Перевірка системи водопостачання на можливі пошкодження під час холодів.
- Підготовка ґрунту: розпушування, додавання компосту та добрив.
Після ретельного виконання всіх цих кроків оранжерея буде готова для висадки нової розсади та вирощування здорових і міцних рослин.
Нанадаємо, ми вже писали, як правильно обрізати дерева та кущі у весняний період.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!