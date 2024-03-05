Як підготувати теплицю до нового сезону: корисні поради для новачків

Зима завершилась, і настала довгоочікувана весна. Це ідеальний час, щоб підготувати оранжерею до нового сезону вирощування рослин. Протягом холодних місяців в ній могли накопичитися бруд та шкідники, які потрібно ретельно прибрати, перш ніж висаджувати нову розсаду. Про це пише Телеграф.

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Як підготувати оранжерею до нового сезону:

Прибирання залишків минулого врожаю. Старе листя може бути джерелом хвороб та цвілі, тому його слід спалити, якщо помітні ознаки ураження. Здорове листя можна додати до компосту. Інспекція на наявність шкідників. Під час зими оранжерея могла стати притулком для комах, слимаків та інших небажаних гостей. Ретельно огляньте всі поверхні та позбавтеся їх. Перевірка стану обладнання. Переконайтеся, що горщики, лавки, полиці та інші предмети не потребують ремонту чи заміни. Ґрунтовне прибирання: Підмітання підлоги.

Миття внутрішніх і зовнішніх поверхонь полікарбонатних панелей.

Очищення полиць та інших поверхонь миючим засобом.

Дезінфекція горщиків, лотків для насіння та інструментів з подальшим просушуванням. Перевірка системи водопостачання на можливі пошкодження під час холодів. Підготовка ґрунту: розпушування, додавання компосту та добрив.

Після ретельного виконання всіх цих кроків оранжерея буде готова для висадки нової розсади та вирощування здорових і міцних рослин.

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