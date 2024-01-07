Як підготувати насіння томатів, щоб розсада не захворіла до весни

Як правильно підготувати насіння помідорів на розсаду

Щоб розсада томатів і перців була здоровою і міцною, необхідно знезаразити насіння перед посівом. Це допоможе захистити рослини від грибкових хвороб, які можуть передаватися через посадковий матеріал.

Знезараження насіння – це важливий етап підготовки до посіву. Завдяки цьому можна підвищити шанси на отримання здорової і міцної розсади, пише ukr.media.

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Для знезараження можна використовувати два недорогі засоби:

Хлоргексидин. Помістіть насіння в розчин хлоргексидину (10 мл на 100 мл води) на 5 хвилин. Потім промийте насіння чистою водою і просушіть.

Марганцівка. Зробіть концентрований розчин марганцівки темно-фіолетового кольору. Помістіть насіння в розчин на 5 хвилин. Потім промийте насіння чистою водою і просушіть.

Знезаражене насіння можна зберігати в сухому місці до посадки.

Ось деякі додаткові поради щодо знезараження насіння:

Перед обробкою насіння потрібно перебрати і відбракувати пошкоджені і зіпсовані.

Обробку насіння слід проводити в ємності, яка не пропускає світло.

Після знезараження насіння потрібно обов'язково просушити, щоб уникнути загнивання.

Нагадаємо, що один з TikTok-блогерів поділився цікавим прийомом для посадки помідорів. За його словами, дійсно працює.

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