Як підготувати насіння томатів, щоб розсада не захворіла до весни
Щоб розсада томатів і перців була здоровою і міцною, необхідно знезаразити насіння перед посівом. Це допоможе захистити рослини від грибкових хвороб, які можуть передаватися через посадковий матеріал.
Знезараження насіння – це важливий етап підготовки до посіву. Завдяки цьому можна підвищити шанси на отримання здорової і міцної розсади, пише ukr.media.
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Для знезараження можна використовувати два недорогі засоби:
- Хлоргексидин. Помістіть насіння в розчин хлоргексидину (10 мл на 100 мл води) на 5 хвилин. Потім промийте насіння чистою водою і просушіть.
- Марганцівка. Зробіть концентрований розчин марганцівки темно-фіолетового кольору. Помістіть насіння в розчин на 5 хвилин. Потім промийте насіння чистою водою і просушіть.
Знезаражене насіння можна зберігати в сухому місці до посадки.
Ось деякі додаткові поради щодо знезараження насіння:
- Перед обробкою насіння потрібно перебрати і відбракувати пошкоджені і зіпсовані.
- Обробку насіння слід проводити в ємності, яка не пропускає світло.
- Після знезараження насіння потрібно обов'язково просушити, щоб уникнути загнивання.
Нагадаємо, що один з TikTok-блогерів поділився цікавим прийомом для посадки помідорів. За його словами, дійсно працює.
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