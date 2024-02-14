Як підготувати насіння перцю та томатів до посіву: важливі нюанси
Хочете виростити міцну та здорову розсаду перцю? Тоді важливо правильно підготувати насіння! Один із найважливіших етапів підготовки – знезараження.
Який би спосіб ви не вибрали, пам'ятайте, що знезараження – це важливий етап підготовки насіння перцю до посіву, який допоможе вам виростити здорову та міцну розсаду, пише prostoway.
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Чому це так важливо?
- Насіння може бути заражене патогенами, які потім вразять розсаду.
- Знезараження допоможе знищити ці патогени та захистити ваші рослини.
Існує кілька способів знезараження насіння перцю:
1. Хлоргексидин:
- Замочіть насіння в розчині хлоргексидину на 5 хвилин.
- Дайте йому обсохнути на марлі.
- Зберігайте в сухому місці.
2. Марганцівка:
- Приготуйте концентрований розчин марганцівки (темно-фіолетового кольору).
- Додайте ½ чайної ложки марганцівки на склянку теплої води.
- Замочіть насіння в розчині на 5 хвилин.
- Висушіть і зберігайте в сухому місці.
Після знезараження насіння можна проростити або одразу висіяти в ґрунт.
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