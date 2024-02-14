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Як підготувати насіння перцю та томатів до посіву: важливі нюанси

Ігор Романько

Як правильно садити насіння перцю та помідорів на розсаду

Хочете виростити міцну та здорову розсаду перцю? Тоді важливо правильно підготувати насіння! Один із найважливіших етапів підготовки – знезараження.

Який би спосіб ви не вибрали, пам'ятайте, що знезараження – це важливий етап підготовки насіння перцю до посіву, який допоможе вам виростити здорову та міцну розсаду, пише prostoway.

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Чому це так важливо?

  • Насіння може бути заражене патогенами, які потім вразять розсаду.
  • Знезараження допоможе знищити ці патогени та захистити ваші рослини.

Існує кілька способів знезараження насіння перцю:

1. Хлоргексидин:

  • Замочіть насіння в розчині хлоргексидину на 5 хвилин.
  • Дайте йому обсохнути на марлі.
  • Зберігайте в сухому місці.

2. Марганцівка:

  • Приготуйте концентрований розчин марганцівки (темно-фіолетового кольору).
  • Додайте ½ чайної ложки марганцівки на склянку теплої води.
  • Замочіть насіння в розчині на 5 хвилин.
  • Висушіть і зберігайте в сухому місці.

Після знезараження насіння можна проростити або одразу висіяти в ґрунт.

Нагадаємо, експерт назвав зимове правило обрізки рослин "три Д", що заохотить сад до цвітіння навесні.

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