Як підготувати організм до застілля: 7 дієвих порад

Новорічні корпоративи - це час веселощів і святкування, але вони також можуть призвести до похмілля. Щоб уникнути неприємних наслідків святкування, слід дотримуватися кількох простих рекомендацій.

Про це пише Новини Live.

Дотримуйтесь режиму харчування

За день до корпоративу важливо добре поїсти. Це допоможе організму краще засвоїти алкоголь. А вранці після свята краще поснідати, навіть якщо ви не відчуваєте голоду.

Не змішуйте алкоголь

Змішування різних алкогольних напоїв може призвести до посилення похмілля. Тому краще вибрати один вид алкоголю і пити його протягом усього вечора.

Пийте багато води

Алкоголь сприяє виведенню рідини з організму. Тому важливо пити багато води, щоб уникнути зневоднення.

Не їжте занадто багато

Занадто велика кількість їжі на корпоративі може призвести до того, що організм не зможе переварити алкоголь. Тому краще їсти невеликими порціями.

Відмовтеся від сигарет

Куріння посилює абсорбцію алкоголю в організмі. Тому краще відмовитися від сигарет, якщо ви хочете уникнути похмілля.

Прийміть активоване вугілля

Активоване вугілля допоможе вивести токсини з організму. Тому можна випити одну таблетку активованого вугілля за кілька годин до корпоративу.

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Прийміть контрастний душ

Контрастний душ допоможе активізувати кровообіг і покращити самопочуття. Тому можна прийняти контрастний душ вранці після корпоративу.

Прийміть вітамінний комплекс

Вітаміни допоможуть відновити сили після святкування. Тому можна випити вітамінний комплекс вранці після корпоративу.

Дотримуючись цих простих рекомендацій, ви зможете уникнути похмілля і добре почуватися після святкування.

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