Як підготувати та підживити троянди до зими, щоб вони не ослабли через морози

Троянда – це справжня королева саду, і важливо вжити заходи у листопаді, щоб забезпечити їй відмінний вигляд і зберегти її в зимовий період.

Усі види троянд потребують підготовки до зими, існують різні способи цього досягнути, але вони всі базуються на загальних принципах, пише сайт vesti.ua.

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Перш ніж виконати укриття троянд, рослину потрібно підготувати. Виконайте наступні дії:

Приберіть усі сухі та пошкоджені частини рослини. Обріжте недозрілі верхівки. Видаліть квітучі пагони з бутонами. Обробіть кущ спеціальними засобами від шкідників та грибка.

До того як вкрити троянди на зиму, вони повинні бути добре підживлені. Рослини витрачають багато поживних речовин у теплий період року, тому осінній підживлення є важливим. Вам знадобиться фосфор, кальцій та калій. Застосування азотних добрив не рекомендується, оскільки вони сприяють нарощуванню зеленої маси.

Рецепт на осіннє підживлення: розчиніть 16 г монофосфату калію та 15 г суперфосфату в одному відрі води. Або в іншому варіанті, розчиніть 25 г суперфосфату, 2,5 г борної кислоти та 10 г сірчанокислого калію в одному відрі води. Отриманий розчин додайте під кожен кущ, не більше ніж 4-5 літрів на один кущ.

Якщо ви хочете уникнути хімічних добрив, можна використовувати деревну золу (3 літри на 1 кв.м ґрунту) під кожним рослинним кущем.

Існують два основних способи укриття троянд на зиму:

Спосіб 1 (для м'яких зим): Мульчування навколо троянди. В ідеалі, як мульчу можна використовувати деревну кору, сухе листя або тирсу. Гілки хвойних дерев розташовуємо поверх мульчі, вони затримають сніг і забезпечать рослину сухим та повітряним укриттям. Перед мульчуванням, обов'язково обріжте кущ на висоту не менше 20 см.

Спосіб 2: Використовуючи опори, плівку, мульчу та мотузку. Встановіть щонайменше 4 опори навколо куща. Прикріпіть плівку до однієї з опор, а потім обмотайте рослину кількома шарами плівки. Плівку розмістіть так, щоб вона була на 10-15 см вище куща. Посипте мульчу всередину конструкції.

Для плетистих троянд існують свої правила укриття, оскільки їхні пагони не можна сильно обрізати. Перш за все, обережно зніміть плеті троянд з опор та покладіть соснові гілки під них. Це створить захисний шар. Альтернативно, пагони можна зібрати в сніп та підгорнути до землі. На них можна встановити навіс з плівки або синтетичного утеплювача. У цьому випадку слід уникати використання поліетилену, оскільки він може створити парниковий ефект, що може завдати шкоди рослинам.

Важливо пам'ятати, що укриття троянд слід виконувати у відповідний момент, адже перегрів рослин в укритті може завдати шкоди їхнім брунькам.

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