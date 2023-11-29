Як почистити варену картоплю за лічені секунди: лайфхак з ножицями

Є безліч рецептів, для яких потрібна варена картопля. Щоправда, якщо зварити її не проблема, то чистити може бути завданням не з найприємніших. Картопля часто прилипає до пальців, викликаючи неприємні відчуття.

Але виявляється, є простий спосіб почистити картоплю всього за кілька хвилин і при цьому залишити руки чистими, пише Тhe kitchn.

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Потрібно лише гострими кухонними ножицями провести лінію по колу кожної картоплини. Це завдання можна також виконати за допомогою ножа за власним бажанням.

Далі варимо картоплю. При цьому можна приготувати крижану "ванну", наливши в миску холодної води і додаючи кубики льоду. Очищені картоплини потрібно перекласти у цю "ванну" і тримати їх там протягом 30-60 секунд. Після цього за допомогою щипців дістаємо всі овочі.

Залишається лише зняти шкірку руками або використати кухонний рушник, і ви готові використовувати картоплю у своїх кулінарних шедеврах. Такий спосіб не тільки полегшує процес чищення картоплі, але й зберігає ваші руки від неприємних відчуттів.

Раніше ми писали про те, як швидко готувати в мікрохвильовці. Таким чином можна запекти картоплю за 10 хвилин та зварити моркву для салату за 5 хвилин.

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